Sport

Șoc în Champions League! UEFA interzice duelurile Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal în faza ligii

Joi va avea loc tragerea la sorți pentru programul fazei ligii din sezonul 2026-2027 al Champions League, însă mai multe jocuri nu vor putea avea loc, fiind interzise de UEFA.
Bogdan Mariș
26.08.2026 | 21:56
Soc in Champions League UEFA interzice duelurile Liverpool Real Madrid si Inter Milano Arsenal in faza ligii
ULTIMA ORĂ
UEFA a interzis mai multe partide în faza principală din Champions League. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Granzii Europei așteaptă cu nerăbdare tragerea la sorți pentru faza ligii din UEFA Champions League, care va avea loc joi, începând cu ora 19:00. Începând din acest sezon, forul european a introdus o nouă regulă care interzice anumite dueluri în faza ligii, iar mai multe echipe uriașe sunt afectate.

Regulă nouă în Champions League! UEFA a interzis Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal în faza ligii

Mai exact, forul european a introdus o nouă regulă care prevede faptul că două echipe nu se pot înfrunta în trei sezoane consecutive cu aceeași formație în rolul de gazdă. Așadar, două dueluri sunt excluse pentru stagiunea 2026-2027: Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal. Dacă aceste formații s-ar întâlni în faza ligii, meciurile s-ar putea juca doar pe Bernabeu, respectiv Emirates.

ADVERTISEMENT

Vestea este una neplăcută pentru Liverpool, care a câștigat ambele dueluri disputate pe Anfield contra lui Real Madrid, 2-0 în 2024 și 1-0 în 2025. Între Inter și Arsenal bilanțul a fost mai echilibrat. „Nerazzurrii” s-au impus în 2024, 1-0, dar în ianuarie 2026 echipa lui Mikel Arteta și-a luat revanșa la Milano, învingând cu 3-1.

Fabio Capello, provocare pentru Cristi Chivu. Care este „obiectivul minim” al lui Inter în Champions League

Cristi Chivu a avut un prim sezon extraordinar pe banca lui Inter în competițiile interne, reușind să cucerească titlul în Serie A și Cupa Italiei, însă „nerazzurrii” au dezamăgit crunt în Champions League, fiind învinși de Bodo/Glimt în play-off-ul eliminatoriu. Fostul mare antrenor Fabio Capello, care a lucrat cu Cristi Chivu la AS Roma, a numit obiectivul pe care Inter trebuie să îl atingă în acest sezon de Champions League.

ADVERTISEMENT
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Digi24.ro
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului

„Obiectivul minim al lui Inter este să ajungă în sferturile de finală Champions League. Echipa dispune de toate elementele necesare pentru a obține rezultate excelente. Chivu are posibilitatea de a roti jucătorii și de a gestiona energia jucătorilor-cheie, astfel încât aceștia să rămână în formă până în luna mai”, a declarat legendarul tehnician pentru Tuttomercatoweb. Inter a debutat oficial în noul sezon cu un succes clar, 4-1 pe teren propriu contra nou-promovatei Monza în prima etapă din Serie A.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul...
Digisport.ro
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Marcio Rosa, rezerva lui Vozinha de la CM 2026, amenință FCSB înaintea meciului...
Fanatik
Marcio Rosa, rezerva lui Vozinha de la CM 2026, amenință FCSB înaintea meciului cu UTA: „3 puncte!”. Dezvăluiri despre întâlnirea cu Messi
Dennis Man, cuvinte înduioșătoare de la soția sa, Alexandra Ionela. Ce a postat...
Fanatik
Dennis Man, cuvinte înduioșătoare de la soția sa, Alexandra Ionela. Ce a postat tânăra pentru a marca ziua de naștere a fotbalistului
Veste-șoc pentru fanii Universității Craiova: returul cu Ararat nu se vede la TV!...
Fanatik
Veste-șoc pentru fanii Universității Craiova: returul cu Ararat nu se vede la TV! Unde va putea fi urmărită partida
Tags:
Parteneri
Fostul oficial al lui Dinamo a intervenit în războiul dintre Andrei Nicolescu și...
iamsport.ro
Fostul oficial al lui Dinamo a intervenit în războiul dintre Andrei Nicolescu și suporteri: 'Nu înțeleg de ce l-au înjurat. El a făcut o treabă extaordinară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!