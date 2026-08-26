Șoc în Champions League! UEFA interzice duelurile Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal în faza ligii

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Granzii Europei așteaptă cu nerăbdare tragerea la sorți pentru faza ligii din UEFA Champions League, care va avea loc joi, începând cu ora 19:00. Începând din acest sezon, forul european a introdus o nouă regulă care interzice anumite dueluri în faza ligii, iar mai multe echipe uriașe sunt afectate.

Regulă nouă în Champions League! UEFA a interzis Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal în faza ligii

Mai exact, forul european a introdus o nouă regulă care prevede faptul că două echipe nu se pot înfrunta în trei sezoane consecutive cu aceeași formație în rolul de gazdă. Așadar, două dueluri sunt excluse pentru stagiunea 2026-2027: Liverpool – Real Madrid și Inter Milano – Arsenal. Dacă aceste formații s-ar întâlni în faza ligii, meciurile s-ar putea juca doar pe Bernabeu, respectiv Emirates.

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Vestea este una neplăcută pentru Liverpool, care a câștigat ambele dueluri disputate pe Anfield contra lui Real Madrid, 2-0 în 2024 și 1-0 în 2025. Între Inter și Arsenal bilanțul a fost mai echilibrat. „Nerazzurrii” s-au impus în 2024, 1-0, dar în ianuarie 2026 echipa lui Mikel Arteta și-a luat revanșa la Milano, învingând cu 3-1.

Fabio Capello, provocare pentru Cristi Chivu. Care este „obiectivul minim” al lui Inter în Champions League

, însă „nerazzurrii” au dezamăgit crunt în Champions League, fiind învinși de Bodo/Glimt în play-off-ul eliminatoriu. Fostul mare antrenor Fabio Capello, care a lucrat cu Cristi Chivu la AS Roma, a numit obiectivul pe care Inter trebuie să îl atingă în acest sezon de Champions League.

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„Obiectivul minim al lui Inter este să ajungă în sferturile de finală Champions League. Echipa dispune de toate elementele necesare pentru a obține rezultate excelente. Chivu are posibilitatea de a roti jucătorii și de a gestiona energia jucătorilor-cheie, astfel încât aceștia să rămână în formă până în luna mai”, a declarat legendarul tehnician pentru . .