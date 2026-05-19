Șoc în circuitul ATP: Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Ce mesaj a transmis spaniolul

Carlos Alcaraz a anunțat oficial că va rata Wimbledon din cauza accidentării la încheietura mâinii drepte. Spaniolul, campion în 2023 și 2024, a transmis un mesaj emoționant fanilor săi.
Alex Bodnariu
19.05.2026 | 18:36
Veste teribilă pentru Carlos Alcaraz. Numărul doi mondial din clasamentul ATP va rata și turneul de la Wimbledon, după ce anunțase în urmă cu doar câteva săptămâni că în acest sezon nu va juca nici pe zgura de la Roland Garros. Accidentarea suferită la mână încă nu îi permite să evolueze.

La Barcelona, pe 14 aprilie, Carlos Alcaraz a suferit o accidentare complicată la încheietura mâinii drepte, în meciul din primul tur cu Otto Virtanen. În urma investigațiilor medicale, echipa sa a decis că cea mai prudentă soluție este să renunțe la turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros.

Spaniolul spera ca imediat după încheierea sezonului de zgură să fie apt de joc și să poată concura la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat deja în două ocazii, în 2023 și 2024. Din păcate însă, accidentarea s-a dovedit una mult mai complicată, iar ibericul este nevoit să își prelungească pauza competițională.

Marți, pe 19 mai, spaniolul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a anunțat fanii că, deși și-ar fi dorit enorm, nu poate participa la Wimbledon. Carlos Alcaraz a precizat că recuperarea decurge foarte bine, însă nu își dorește să revină pe teren și să sufere o recidivă care i-ar putea complica și mai mult sezonul.

Recuperarea mea decurge bine și mă simt mult mai bine, dar, din păcate, încă nu sunt pregătit să concurez, motiv pentru care trebuie să mă retrag de la turneul pe iarbă de la Queen’s și de la Wimbledon. Acestea sunt două turnee cu adevărat speciale pentru mine și îmi vor lipsi enorm. Continui să lucrez pentru a reveni cât mai curând!”, a fost mesajul scris de Carlos Alcaraz.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
