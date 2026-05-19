Șoc în circuitul ATP: Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Ce mesaj a transmis spaniolul

Veste teribilă pentru Carlos Alcaraz. Numărul doi mondial din clasamentul ATP va rata și turneul de la Wimbledon, după ce anunțase în urmă cu doar câteva săptămâni că în acest sezon nu va juca nici pe zgura de la Roland Garros. Accidentarea suferită la mână încă nu îi permite să evolueze.

Carlos Alcaraz ratează Wimbledon! Anunțul devastator făcut de spaniol

La Barcelona, pe 14 aprilie, Carlos Alcaraz a suferit o accidentare complicată la încheietura mâinii drepte, în meciul din primul tur cu Otto Virtanen. În urma investigațiilor medicale, echipa sa a decis că cea mai prudentă soluție este să renunțe la turneele de la

, turneu pe care l-a câștigat deja în două ocazii, în 2023 și 2024. Din păcate însă, accidentarea s-a dovedit una mult mai complicată, iar ibericul este nevoit să își prelungească pauza competițională.

Drama lui Carlos Alcaraz continuă! Ibericul a anunțat că nu poate reveni pe teren nici la Wimbledon

Marți, pe 19 mai, spaniolul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a anunțat fanii că, deși și-ar fi dorit enorm, nu poate participa la Wimbledon. Carlos Alcaraz a precizat că recuperarea decurge foarte bine, însă nu își dorește să revină pe teren și să sufere o recidivă care i-ar putea complica și mai mult sezonul.

„Recuperarea mea decurge bine și mă simt mult mai bine, dar, din păcate, încă nu sunt pregătit să concurez, motiv pentru care trebuie să mă retrag de la turneul pe iarbă de la Queen’s și de la Wimbledon. Acestea sunt două turnee cu adevărat speciale pentru mine și îmi vor lipsi enorm. Continui să lucrez pentru a reveni cât mai curând!”, a fost mesajul scris de Carlos Alcaraz.