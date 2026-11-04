Șoc în Europa: Chelsea, eliminată de o formație din Estonia din UEFA Youth League

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Chelsea a suferit un eșec total neașteptat miercuri, 4 noiembrie. Londonezii au cedat în fața celor de la Flora în UEFA Youth League. Meciul a contat la categoria U19 din cupele europene, însă chiar și așa, rezultatul final a fost șocant ținând cont de numele echipei englezești.

Chelsea, învinsă de Flora în UEFA Youth League

Dacă echipa de seniori a ratat orice cupă europeană după ce a încheiat sezonul trecut din Premier League pe poziția 10 și intern, nici formația U19 nu o duce mai bine. Juniorii lui Chelsea au pierdut miercuri, acasă, cu 2-3 împotriva estonilor de la Flora. Adversarii au avansat în faza următoare cu scorul de 5-4 la general. După un meci tur încheiat la egalitate, 2-2, returul de pe terenul englezilor a fost un adevărat roller-coaster emoțional, în care outsiderii s-au dovedit mai buni în fața unei academii de top mondial.

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Englezii au lovit primii prin Eboue, care a deschis scorul în minutul 2. Alamaa a oferit replica în minutul 17, tabela indicând scorul de 1-1 la pauză. Tot gazdele aveau să marcheze primii și după pauză, Rabba înscriind în minutul 47. Kukkonen a egalat, din nou, în minutul 54, pentru ca Alamaa să facă „dubla” în minutul 78 și să stabilească astfel scorul final. Eliminarea uneia dintre cele mai temute academii din Europa reprezintă un moment de mândrie imensă pentru fotbalul din Estonia. FC Flora își continuă astfel parcursul de vis în UEFA Youth League, trecând anterior cu 7-1 la general de feroezii de la HB Torshavn.

Reacții dure ale presei după eșecul istoric al lui Chelsea, chiar sub ochii lui Xabi Alonso

„Această victorie a completat un triumf istoric cu scorul general de 5-4 pentru Flora, Alamaa marcând patru goluri în cele două meciuri împotriva echipei Chelsea. Tinerii jucători estonieni se califică acum în runda următoare a UEFA Youth League, unde vor întâlni echipa St Patrick’s Athletic sau Vilnius Žalgiris”, au notat jurnaliștii de la Englezii de la BBC au fost însă mult mai aspri după rezultatul final al meciului, notând despre eșecul suferit de echipa lor chiar în fața antrenorului de la seniori, Xabi Alonso.

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„Într-o surpriză majoră înregistrată miercuri după-amiază la Centrul de antrenament Cobham, oaspeții au reușit de două ori să revină după ce au fost conduși, câștigând cu 3-2, după ce săptămâna trecută au terminat la egalitate în meciul tur disputat pe teren propriu. Câștigătorii de două ori ai celei mai importante competiții europene pentru tineret au suferit o eliminare surprinzătoare sub privirile antrenorului echipei principale, Xabi Alonso, în condițiile în care doi dintre debutanții săi recenți, Mahdi Nicoll-Jazuli și Reggie Watson, au fost amândoi titulari”, au notat britanicii de la

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FC Flora, echipă de top în Estonia

La nivel de seniori, FC Flora este una dintre cele mai de succes echipe din Estonia (16 titluri și 0 retrogradări). Aceștia s-au calificat în premieră în cupele europene în sezonul inaugural din Conference League, 2021/2022, învingând chiar la debut Partizan Belgrad cu 1-0. Din cele 4 jocuri oficiale contra formațiilor românești, Flora a obținut o singură victorie: 3-1 cu Steaua, pe 29 iulie 1998 (în manșa retur a primului tur preliminar din Champions League). Bucureștenii mergeau mai departe cu scorul general de 5-4.

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Chelsea încearcă revenirea la seniori

Chelsea este unul dintre cele mai galonate cluburi de pe continent. Odată cu cucerirea UEFA Conference League în mai 2025 (după o finală câștigată cu 4-1 împotriva celor de la Real Betis), Chelsea a devenit primul club din istoria fotbalului care a câștigat toate cele 5 competiții majore de club organizate de UEFA. Totuși, londonezii au avut câteva sezoane recente în care nu s-au întâlnit cu reflectoarele meciurilor din cupele europene. Exceptând actualul sezon, londonezii au mai stat acasă în stagiunea 2023/2024, după ce s-au clasat pe un istoric loc 12 în Premier League la finalul sezonului precedent. Și în urmă cu un deceniu, în sezonul 2016/2017, londonezii ratau cupele europene din cauza locului 10 ocupat în ediția 2015/2016. Totuși, absența de atunci le-a permis să se concentreze doar pe plan intern, devenind campionii Angliei sub comanda lui Antonio Conte. În prezent, , cu 16 puncte după 9 etape.