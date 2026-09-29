Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul și internat la ATI!

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Clipe de groază în familia unui fost jucător important al Universității Cluj. Ștefan Poraczky (77 de ani), fratele lui Tiberiu Poraczky (74 de ani), a fost grav rănit în urma unui atac petrecut luni seară, 28 septembrie, într-un apartament din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Victima, medic stomatolog pensionat, ar fi fost lovită cu un topor. În același incident a fost rănită și nepoata de 22 de ani a lui Poraczky, care ar fi suferit o tăietură în zona gâtului.

Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul în propria locuință

Incidentul s-a produs într-un apartament din cartierul Grigorescu, din Cluj-Napoca. Conform , în locuință se aflau Ștefan Poraczky, fiica acestuia și nepoata sa. Bărbatul de 77 de ani ar fi fost lovit puternic, , în timp ce tânăra de 22 de ani a fost rănită în zona gâtului.

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Deși era rănită, tânăra a reușit să iasă din apartament și să fugă aproximativ 100 de metri. Aceasta s-a prăbușit ulterior pe șosea, dar a apucat să indice direcția imobilului din care venise. Polițiștii s-au deplasat ulterior în apartament, unde l-au găsit și pe Ștefan Poraczky cu urme serioase de violență. Cele două victime au fost

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 20:30. Polițiștii au identificat-o mai întâi tânăra în vârstă de 22 de ani, care prezenta leziuni și se afla pe carosabil. Ulterior, oamenii legii au ajuns la apartament și l-au găsit și pe bărbatul de 77 de ani rănit. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul și persoanele implicate.

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Cum a reacționat Tiberiu Poraczky după atacul asupra fratelui său

Fostul jucător al „șepcilor roșii”, Tiberiu Poraczky a oferit o primă reacție după incidentul care i-a marcat familia. Fostul internațional de tineret nu știe de vreun conflict care să fi dus la acest atac. „Nu cred. Nu cred pentru că fratele meu este pașnic și glumeț. Și mai ales cu o nepoată… Ce pot să vă spun? Când ai de-a face cu o nepoată, numai bucurie poate să fie. Numai glume”, a declarat Tiberiu Poraczky pentru sursa menționată anterior.

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Cine este Tiberiu Poraczky, fostul jucător de la U Cluj

Tiberiu Poraczky este unul dintre fotbaliștii de legendă ai Universității Cluj. Născut pe 15 mai 1952, fostul mijlocaș și-a făcut junioratul la „șepcile roșii” și a debutat la prima echipă în decembrie 1970. A petrecut 12 sezoane în tricoul Universității Cluj și a strâns 264 de apariții și șase goluri. Dintre acestea, 187 de meciuri au fost disputate în prima ligă, 62 în eșalonul secund și alte 15 în Cupa României.

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