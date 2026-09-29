Sport

Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul și internat la ATI!

Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj a fost victima unui atac extrem de violent petrecut într-un apartament din cartierul Grigorescu. Bărbatul și nepoata sa au ajuns la spital în stare gravă
Cristian Măciucă
29.09.2026 | 18:36
Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj atacat cu toporul si internat la ATI
SPECIAL FANATIK
Bărbatul de 77 de ani și nepoata sa au ajuns la spital în stare gravă. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Clipe de groază în familia unui fost jucător important al Universității Cluj. Ștefan Poraczky (77 de ani), fratele lui Tiberiu Poraczky (74 de ani), a fost grav rănit în urma unui atac petrecut luni seară, 28 septembrie, într-un apartament din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Victima, medic stomatolog pensionat, ar fi fost lovită cu un topor. În același incident a fost rănită și nepoata de 22 de ani a lui Poraczky, care ar fi suferit o tăietură în zona gâtului.

Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul în propria locuință

Incidentul s-a produs într-un apartament din cartierul Grigorescu, din Cluj-Napoca. Conform monitorulcj.ro, în locuință se aflau Ștefan Poraczky, fiica acestuia și nepoata sa. Bărbatul de 77 de ani ar fi fost lovit puternic, cel mai probabil cu un topor, în timp ce tânăra de 22 de ani a fost rănită în zona gâtului.

ADVERTISEMENT

Deși era rănită, tânăra a reușit să iasă din apartament și să fugă aproximativ 100 de metri. Aceasta s-a prăbușit ulterior pe șosea, dar a apucat să indice direcția imobilului din care venise. Polițiștii s-au deplasat ulterior în apartament, unde l-au găsit și pe Ștefan Poraczky cu urme serioase de violență. Cele două victime au fost transportate de urgență la spital și internate la ATI.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 20:30. Polițiștii au identificat-o mai întâi tânăra în vârstă de 22 de ani, care prezenta leziuni și se afla pe carosabil. Ulterior, oamenii legii au ajuns la apartament și l-au găsit și pe bărbatul de 77 de ani rănit. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul și persoanele implicate.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Tiberiu Poraczky după atacul asupra fratelui său

Fostul jucător al „șepcilor roșii”, Tiberiu Poraczky a oferit o primă reacție după incidentul care i-a marcat familia. Fostul internațional de tineret nu știe de vreun conflict care să fi dus la acest atac. „Nu cred. Nu cred pentru că fratele meu este pașnic și glumeț. Și mai ales cu o nepoată… Ce pot să vă spun? Când ai de-a face cu o nepoată, numai bucurie poate să fie. Numai glume”, a declarat Tiberiu Poraczky pentru sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”,...
Digisport.ro
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii

Cine este Tiberiu Poraczky, fostul jucător de la U Cluj

Tiberiu Poraczky este unul dintre fotbaliștii de legendă ai Universității Cluj. Născut pe 15 mai 1952, fostul mijlocaș și-a făcut junioratul la „șepcile roșii” și a debutat la prima echipă în decembrie 1970. A petrecut 12 sezoane în tricoul Universității Cluj și a strâns 264 de apariții și șase goluri. Dintre acestea, 187 de meciuri au fost disputate în prima ligă, 62 în eșalonul secund și alte 15 în Cupa României.

ADVERTISEMENT
  • 2 selecții are Tiberiu Poraczky pentru România U21
  • 74 de ani are fostul mijlocaș de la U Cluj
Imagini horror din Giulești! Cum arată gazonul înaintea amicalului de lux Rapid –...
Fanatik
Imagini horror din Giulești! Cum arată gazonul înaintea amicalului de lux Rapid – Genoa. Foto
„Suntem cactus”. Analiză la sânge după România – Bosnia 2-4. Ce trebuie să...
Fanatik
„Suntem cactus”. Analiză la sânge după România – Bosnia 2-4. Ce trebuie să facă Gică Hagi în viitor
Universitatea Craiova, amendată de UEFA înainte de primul meci din Conference League
Fanatik
Universitatea Craiova, amendată de UEFA înainte de primul meci din Conference League
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost...
iamsport.ro
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost coleg cu el, nu poate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!