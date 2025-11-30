Sport

Șoc în Formula 1! Fostul pilot a fost arestat pentru fraudă!

Un fost pilot de Formula 1 a fost arestat în Germania pentru fraudă și delapidare. A fost bun prieten cu Lewis Hamilton, dar relația s-a stricat după un incident violent.
Alex Bodnariu
30.11.2025 | 10:35
Soc in Formula 1 Fostul pilot a fost arestat pentru frauda
Șoc în Formula 1. Fostul pilot a ajuns după gratii
Probleme pentru Adrian Sutil, fostul pilot de Formula 1. Germanul a fost arestat pentru fraudă și delapidare. Acesta s-a retras din lumea sporturilor cu motor în anul 2013. Și în trecut a fost acuzat de ilegalități.

Adrian Sutil, arestat în Germania pentru fraudă

Potrivit relatărilor, perchezițiile s-au desfășurat simultan în Monaco, Elveția și Germania; Sutil a fost reținut în Sindelfingen de către ofițerii poliției din landul Baden-Württemberg. Autoritățile au emis deja mandat de arestare, după ce au declanșat ancheta împotriva fostului pilot.

Deși detaliile exacte despre natura presupuselor infracțiuni nu au fost făcute publice, oficialii au confirmat că Sutil este suspectat de „fraudă agravantă în formă comună” și „delapidare comună”, într-un caz descris ca fiind „deosebit de grav”.

Ancheta pare legată de activitățile sale post-F1. Sursele jurnalistice speculează că implică tranzacții de mașini de lux realizate în Monaco și Elveția, regiuni unde Sutil a locuit sau a avut afaceri după retragerea din sport.

Germanul a mai avut probleme cu legea. Incidentul care i-a stricat prietenia cu Lewis Hamilton

În trecut, Sutil mai fusese implicat într-un scandal: în 2011, a primit o condamnare cu suspendare după un incident violent într-un club de noapte din Shanghai.

Cariera lui Sutil în Formula 1 s-a întins între 2007 și 2013, când a concurat pentru Spyker, Force India și Sauber. Deși a acumulat 128 de starturi, nu a urcat niciodată pe podium. El este cunoscut drept pilotul cu cele mai multe curse fără clasare în primii 3.

Adrian Sutil și Lewis Hamilton au fost ani la rând prieteni buni. Totul s-a rupt însă brusc în 2011, după incidentul din Shanghai, când Sutil l-a rănit pe Eric Lux într-un club de noapte, iar Hamilton, prezent la fața locului, a refuzat să depună mărturie la proces. Atunci l-a numit „laș” pe britanic.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
