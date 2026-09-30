Sport

Șoc în fotbal! Finanțatorul unui club important din Bulgaria, împușcat mortal. Cu câteva ore înainte fusese la meciul naționalei

Ilian Filipov, unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea celor de la Botev Plovdiv și fondatorul gigantului de transport PIMK, a fost împușcat mortal în noaptea de marți spre miercuri. Poliția bulgară a declanșat o anchetă amplă.
Mihai Cheleş
30.09.2026 | 09:59
Soc in fotbal Finantatorul unui club important din Bulgaria impuscat mortal Cu cateva ore inainte fusese la meciul nationalei
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Ilian Filipov a fost împușcat / Foto: edit Fanatik
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Fotbalul bulgar este în stare de șoc după moartea lui Ilian Filipov, președintele Consiliului de Administrație de la Botev Plovdiv, cel considerat de facto patronul echipei aflate pe locul șase în prima ligă a Bulgariei.

Ilian Filipov, împușcat mortal la Plovdiv

Informația privind decesul său a fost confirmată pentru NOVA de reprezentanții Ministerului bulgar de Interne. Potrivit bTV, Filipov a fost împușcat la domiciliul său din Plovdiv. Apelul către autorități a fost transmis în jurul orei 01:00.

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Potrivit surselor din țara vecină, omul de afaceri ar fi fost împușcat în zona capului. Acest detaliu nu a fost, însă, confirmat de anchetatori la momentul apariției primelor informații despre caz.

Poliția a izolat zona în care s-a produs crima, iar criminaliștii au început cercetările. Nici măcar mașinile nu mai sunt lăsate să treacă prin preajmă pentru a nu distruge eventuale probe de la fața locului. Potrivit jurnaliștilor bulgari, polițiștii au instituit filtre inclusiv la ieșirile din Plovdiv. Până la această oră, nu există informații despre identificarea sau prinderea autorului crimei.

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Cine era Ilian Filipov?

Ilian Filipov era unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Plovdiv. A fondat PIMK, companie devenită unul dintre numele importante din industria transporturilor din Bulgaria și care și-a extins ulterior activitatea inclusiv în domeniul construcțiilor.

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Filipov era o figură cunoscută și în fotbalul bulgar prin implicarea sa la Botev Plovdiv. Presa din Bulgaria îl prezintă drept președintele clubului, iar numele său este strâns legat și de construcția stadionului „Hristo Botev”, cunoscut de suporterii echipei sub numele de „Kolezha”.

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Potrivit presei din Bulgaria, acesta fusese văzut cu câteva ore înainte la meciul naționalei Bulgariei de la Plovdiv, contra Estoniei, scor 0-0, din Liga Națiunilor. De asemenea, cu o zi înainte de moartea sa, Filipov era foarte activ în spațiul public și transmitea mesaje de încurajare pentru jucătorii echipei naționale.

În acest moment, autoritățile bulgare continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs crima, mobilul atacului și identitatea autorului.

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