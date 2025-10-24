Șoc în fotbalul englez! Clubul cu o istorie de peste 150 de ani, aproape de faliment. A cerut intrarea în insolvență

ADVERTISEMENT

Cutremur în fotbalul englez! Sheffield Wednesday, club cu o istorie de peste 150 de ani, una dintre cele mai vechi echipe din lume, este la un pas de faliment. „Bufnițele” au depus deja cerere de administrare judiciară, conform . Procedura este similară cu cererea de a intra în insolvență folosită în fotbalul românesc.

Șoc în fotbalul din Anglia! Sheffield Wednesday, aproape de faliment

Sheffield Wednesday, unul dintre cluburile de tradiție din fotbalul englez, evoluează în prezent în Championship, a doua ligă valorică din Anglia. Aflată pe ultimul loc în clasament, cu doar 6 puncte după 11 meciuri, Sheffield Wednesday are mari probleme financiare.

Potrivit presei britanice, Sheffield Wednesday către HMRC (Administrația Fiscală și Vamală a Majestății Sale). Suma de bani reprezintă impozitele neplătite de către „lanterna roșie” din Championship.

Vineri dimineață, conducerea celor de la Sheffield Wednesday a avut o ședință la finalul căreia s-a luat decizia ca la echipă să fie numit un administrator. Astfel, Sheffield Wednesday a depus cerere de administrare judiciară, procedură similară cu intrarea în insolvență din România.

Cum a ajuns Sheffield Wednesday, de fapt, în pragul falimentului

EFL, organizația care administrează primele ligi din fotbalul englez, a acuzat-o pe Sheffield Wednesday pentru că salariile jucătorilor nu au fost plătite la timp.

Cel care se va ocupa de destinele lui Sheffield Wednesday și va urma să preia postul de administrator la club este Begbies Traynor. Clubul care trece recent prin unul dintre cele mai mari dezastre din fotbalul englez este încă deținut de omul de afaceri thailandez Dejphon Chansiri.

Cine este partonul lui Sheffield Wednesday

Dejphon Chansiri, cel care deține Sheffield Wednesday, nu a reușit să plătească la timp salariile jucătorilor și a staff-ului tehnic în cinci din ultimele șapte luni. Fanii au avut o reacție dură și nu au mai venit la meciurile lui Sheffield Wednesday.

Urmează depunctarea pentru Sheffield Wednesday

Pentru simplul fapt că nu își mai poate plăti datoriile și cere protecție legală față de creditori, Sheffield Wednesday va primit o depunctare de 12 puncte. Astfel, Sheffield Wednesday va ajunge să aibă -6 puncte, la 15 puncte de salvarea în Championship. O retrogradare în liga a 3-a din Anglia este iminentă.

Ce este procesul de administrare judiciară

Procesul de administrare judiciară este adesea folosit în fotbalul din Anglia în momentul în care un club nu își mai poate plăti datoriile și cere protecție legală față de creditori. Tot demersul are ca scop evitarea falimentului imediat.

Astfel, un administrator independent, fie numit de instanță, fie de creditori, preia controlul total al clubului. Administratorul se va ocupa de club până când fie va fi găsit un cumpărător, fie până în momentul în care clubul va fi salvat.