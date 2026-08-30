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Barcelona a efectuat unul dintre cele mai surprinzătoare transferuri din actuala perioadă de mercato. Campioana Spaniei a bătut palma cu Arsenal pentru Gabriel Jesus, atacantul brazilian ajuns la 29 de ani, care în ultimele sezoane a evoluat extrem de puțin în Premier League. Potrivit informațiilor din presa iberică, catalanii le vor achita „tunarilor” 10 milioane de euro, plus alte bonusuri de performanță. Vezi pe FANATIK toate detaliile mutării.

Barcelona a bătut palma cu Arsenal pentru transferul lui Gabriel Jesus!

Conform celor de la Mundo Deportivo, campioanele en-titre din Spania și Anglia au ajuns la un acord în ceea ce privește transferul lui Gabriel Jesus pe Camp Nou. Catalanii vor scoate inițial din buzunar 10 milioane de euro, iar în funcție de performanțele jucătorului, aceștia vor mai plăti alte câteva milioane sub formă de bonusuri. Cel care a optat pentru aducerea brazilianului în Catalunia a fost Deco, directorul sportiv al Barcelonei, asta după ce Atletico Madrid a explicat clar faptul că , principala țintă a trupei lui Hansi Flick în această vară, nu va ajunge sub nicio formă pe Camp Nou.

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🔵🔴🇧🇷 Gabriel Jesus will sign a two year contract at Barcelona. The agreement also includes an option to extend for extra year, until 2029. Gabriel immediately said yes to Barcelona, seen by the Brazilian as a dream opportunity. Arsenal authorized his travel on Monday. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Jesus va semna un contract pe doi cu , având și posibilitatea unei prelungiri pentru încă un sezon, a anunțat Fabrizio Romano. De asemenea, acesta va merge luni în Spania pentru a efectua vizita medicală și de a oficializa transferul. În momentul de față, compartimentul ofensiv al trupei lui Hansi Flick conține următorii jucători: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Jesse Bisiwu și, mai nou, Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus, de cinci ori campion în Premier League

Fotbalistul brazilian nu a evoluat deloc pentru Arsenal în acest debut de stagiune și nu mai reprezenta o soluție reală pentru Mikel Arteta, spaniolul bazându-se pe serviciile lui Kai Havertz și Viktor Gyokeres în centrul atacului încă din sezonul precedent. El a semnat cu gruparea de pe Emirates în vara lui 2022, iar de atunci și până în prezent, acesta a strâns 123 de meciuri în tricoul „tunarilor” în toate competițiile, timp în care a înscris 32 de goluri și a oferit 22 de pase decisive.

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Cea mai prolifică perioadă din cariera sa s-a petrecut la Manchester City, între 2017 și 2022, cinci ani în care a cucerit nu mai puțin de 11 trofee, dintre care 4 titluri Premier League. Al 5-lea a venit la finele stagiunii 2025/2026, atunci când a triumfat cu Arsenal, echipă cu care a ajuns și în finala UEFA Champions League, pierdută însă la lovituri de departajare in fața celor de la PSG.