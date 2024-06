, Carlo Ancelotti are parte de probleme mari în Spania. Tehnicianul italian riscă să ajungă la închisoare.

Șoc în fotbalul mondial! Carlo Ancelotti riscă să intre la închisoare pentru fraudă fiscală

Presa din afară relatează că Ancelotti a fost pus sub acuzare de Parchetul din Spania, care cere o pedeapsă de aproape cinci ani de închisoare pentru antrenorul celor de la Real Madrid pentru fraudă fiscală.

Se pare că Ancelotti este acuzat că nu ar fi plătit mai bine de un milion de euro statului din Spania în primul său mandat la Real Madrid, în perioada 2013 – 2015.

Antrenorul „galacticilor” ar fi inclus în declarația sa de impozite doar remunerația obținută ca antrenor al echipei Real Madrid, fără a menționa veniturile provenite din drepturile de imagine.

Conform procuraturii, sumele omise sunt de 386.361 de euro în 2014 și 675.718 de euro în 2015, un total de peste un milion de euro fraudă pentru antrenorul care a mai câștigat Champions League și cu AC Milan.

Tehnicianul italian nu este singurul om din lumea fotbalului care s-ar fi confruntat cu astfel de probleme în Spania. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Luka Modric, Neymar sau Luis Suarez au fost și ei în aceiași situație ca a lui Ancelotti, dar au scăpat fără închisoare.

Carlo Ancelotti, singurul antrenor cu cinci Ligi ale Campionilor în palmares

La începutul lunii iunie, imediat după finala câștigată de Real Madrid în fața celor de la Borussia Dortmund, scor 2-0, Carlo Ancelotti a intrat în istoria fotbalului mondial.

Din șase finale disputate pentru cel mai râvnit trofeu pentru echipele de top, Ancelotti a pierdut doar una singură, în 2005, celebra finala cu Liverpool.

Atunci, AC Milan a avut 3-0 la pauză, dar a fost întoarsă miraculos de formația din Anglia și avea să piardă trofeul în urma loviturilor de departajare. Antrenorul italian și-a luat revanșa în fața „cormoranilor” doi ani mai târziu, în 2007, când Milan a învins Liverpool cu scorul de 2-1.

Pe banca lui AC Milan, Ancelotti a mai câștigat Champions League și în sezonul 2002 – 2003. Cu Real Madrid, „Don Carlo” s-a impus prima dată în Champions League în sezonul 2013 – 2014, când „Los Blancos” au reușit „La Decima”.

Apoi, pe banca echipei din capitala Spaniei a mai urmat succesul cu Liverpool, în 2022, și victoria de anul acesta, cu Borussia Dortmund, scor 2-0.

„Niciodată nu o să mă obişnuiesc, deoarece a fost foarte dificil, mai mult decât ne aşteptam. În repriza a doua am fost mai buni, mai echilibraţi. Este un vis care continuă.

A fost un meci foarte dificil, ca de obicei. Ei au jucat mai bine în prima repriză, dar noi am fost mai buni în a doua. Aşa sunt finalele. Am reuşit să câştigăm, am avut un sezon fantastic.

Rezistăm şi câştigăm, asta este istoria şi tradiţia clubului. Pare un vis, dar este realitate”, a spus Ancelotti la final meciului cu Borussia Dortmund.