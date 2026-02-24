Șoc în fotbalul mondial: penalizare cu 60 de puncte și retrogradare în liga a 3-a pentru fosta adversară a CFR-ului

ADVERTISEMENT

Adana Demirspor, formația care a eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Conference League în vara anului 2023, a retrogradat matematic în divizia a treia din Turcia, având -57 de puncte în clasamentul diviziei secunde după disputarea primelor 27 de etape. Echipa retrogradase din prima ligă în vara anului trecut, însă nu s-a regăsit nici în divizia secundă, deoarece se confruntă cu o situație financiară dezastruoasă.

Fosta adversară a lui CFR Cluj a fost depunctată cu 60 de puncte și a retrogradat în liga a treia

Adana Demirspor încheia sezonul 2022-2023 al Super Lig pe locul 4, sub comanda , iar echipa se califica în premieră în cupele europene, mai exact în preliminariile UEFA Conference League. În turul 2, turcii reușeau să o elimine pe CFR Cluj cu scorul general de 3-2, după o remiză în Gruia, 1-1, și un succes la Adana, 2-1.

Mai apoi, Adana Demirspor a trecut și de Osijek, însă avea să fie eliminată în play-off, fiind învinsă de Genk. După aceea, clubul a început să se confrunte cu probleme financiare și a încheiat sezonul 2023-2024 pe locul 12. Situația s-a înrăutățit dramatic în ediția 2024-2025, când echipa a primit o depunctare de 12 puncte și a încheiat sezonul pe ultimul loc.

Odată cu retrogradarea din prima divizie, Adana Demirspor a intrat într-un colaps total, iar echipa a reușit să obțină doar 3 puncte în primele 27 de etape din acest sezon. Din cauza problemelor financiare, au continuat și depunctările, care au ajuns la un total de 60 de puncte, iar Adana Demirspor a retrogradat matematic în liga a treia, având momentan -57 de puncte, conform .

Situație similară în sezonul precedent din Turcia

Și în stagiunea precedentă a existat un caz similar în divizia secundă din Turcia. Yeni Malatyaspor, grupare care evolua în preliminariile sezonului 2019-2020 din Europa League, a pierdut absolut toate meciurile disputate și a terminat sezonul cu -21 de puncte, retrogradând în liga a treia.

În acest sezon, , mai mulți jucători, arbitri și oficiali fiind sancționați într-un mod dur de către autorități. Printre cei arestați s-a numărat și fostul președinte al clubului Adana Demirspor, Murat Sancak.