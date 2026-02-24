Șoc în fotbalul mondial: penalizare cu 60 de puncte și retrogradare în liga a 3-a pentru fosta adversară a CFR-ului

Adana Demirspor, formația care a eliminat-o pe CFR Cluj din preliminariile Conference League în vara anului 2023, a retrogradat matematic în divizia a treia din Turcia, având -57 de puncte în clasamentul diviziei secunde după disputarea primelor 27 de etape. Echipa retrogradase din prima ligă în vara anului trecut, însă nu s-a regăsit nici în divizia secundă, deoarece se confruntă cu o situație financiară dezastruoasă.
Adana Demirspor încheia sezonul 2022-2023 al Super Lig pe locul 4, sub comanda actualului selecționer al Turciei, Vincenzo Montella, iar echipa se califica în premieră în cupele europene, mai exact în preliminariile UEFA Conference League. În turul 2, turcii reușeau să o elimine pe CFR Cluj cu scorul general de 3-2, după o remiză în Gruia, 1-1, și un succes la Adana, 2-1.
Mai apoi, Adana Demirspor a trecut și de Osijek, însă avea să fie eliminată în play-off, fiind învinsă de Genk. După aceea, clubul a început să se confrunte cu probleme financiare și a încheiat sezonul 2023-2024 pe locul 12. Situația s-a înrăutățit dramatic în ediția 2024-2025, când echipa a primit o depunctare de 12 puncte și a încheiat sezonul pe ultimul loc.
Odată cu retrogradarea din prima divizie, Adana Demirspor a intrat într-un colaps total, iar echipa a reușit să obțină doar 3 puncte în primele 27 de etape din acest sezon. Din cauza problemelor financiare, au continuat și depunctările, care au ajuns la un total de 60 de puncte, iar Adana Demirspor a retrogradat matematic în liga a treia, având momentan -57 de puncte, conform L’Equipe.
Și în stagiunea precedentă a existat un caz similar în divizia secundă din Turcia. Yeni Malatyaspor, grupare care evolua în preliminariile sezonului 2019-2020 din Europa League, a pierdut absolut toate meciurile disputate și a terminat sezonul cu -21 de puncte, retrogradând în liga a treia.
În acest sezon, fotbalul din Turcia a fost cutremurat de o investigație legată de pariurile ilegale, mai mulți jucători, arbitri și oficiali fiind sancționați într-un mod dur de către autorități. Printre cei arestați s-a numărat și fostul președinte al clubului Adana Demirspor, Murat Sancak.