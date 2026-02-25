Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri

ADVERTISEMENT

În dimineața zilei de miercuri, 25 februarie, poliția a făcut percheziții în București și în alte șase județe din România, într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri la nivelul Ligii a III-a. Nu mai puțin de 21 de persoane au fost conduse la secție pentru a da declarații.

Percheziții în București și alte 6 județe pentru trucare de meciuri

Conform , s-au pus în executare un total de 34 de mandate de percheziție domiciliară. are în vizor trucarea unor meciuri din Liga a III-a din România. Suspecții ar fi obținut foloase materiale în valoare de aproximativ 840.000 de lei, echivalentul a 164.000 de euro. Perchezițiile au avut loc în Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Prahova și Dâmbovița, dar și în municipiul București.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite”, a transmis Poliția Română într-un comunicat, citat de

Mai mulți jucători au fost conduși la secție pentru a da declarații

Conform , ancheta vizează în principal clubul de fotbal CS Păulești. Din câte se pare, agenții de poliție și mascații le-au făcut o vizită mai multor jucători, antrenori și oameni din staff. Se cercetează dacă echipa din Liga a III-a a participat sau nu la trucarea de meciuri.

Printre jucătorii vizați în anchetă s-ar număra și un fost fotbalist de la FCSB. Din câte se pare, ar fi vorba despre Gabi Matei, în vârstă de 35 de ani. Fundașul dreapta a fost cumpărat în 2011 de Gigi Becali de la Pandurii și a rezistat patru ani la echipa din Capitală. Ulterior, a jucat la mai multe formații din Polonia, înainte de a reveni în campionatul României.

Mascații le-au făcut vizite neașteptate fotbaliștilor

Potrivit informațiilor din anchetă, descinderile au avut loc încă de la primele ore ale dimineții, iar la adresele vizate au intervenit polițiștii, însoțiți de mascați. Oamenii legii au ridicat documente, telefoane mobile și alte mijloace de probă care ar putea clarifica modul în care ar fi fost influențate rezultatele partidelor.

Acțiunea face parte dintr-o investigație amplă privind integritatea competițiilor sportive, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate. Audierile sunt în desfășurare, urmând ca, în funcție de probele administrate, să fie dispuse eventuale măsuri legale.