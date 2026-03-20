Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!

ADVERTISEMENT

O veste șocantă a zguduit din plin fotbalul din Turcia, cu puțin . Un atacant de doar 21 de ani a murit într-un atac armat.

Un tânăr atacant turc a murit într-un atac armat

Fotbalistul Kubilay Kundakci, legitimat la echipa Kars 36 Spor, care evoluează în ligile inferioare din Turcia, și-a pierdut viața într-un atac armat care a avut loc în cartierul Umraniye din Istanbul. Se presupune că atacul a fost comis de indivizi sosiți într-un vehicul cu lumini intermitente.

ADVERTISEMENT

Conform publicației turce , incidentul a avut loc , pe strada Siddik din cartierul Umraniye. Se pare că un grup se adunase pentru a se întâlni cu persoane cu care avuseseră o dispută anterioară, ceea ce a dus la o ceartă. Pe măsură ce incidentul a escaladat, persoane aflate în două vehicule, dintre care unul era echipat cu lumini intermitente, au deschis focul.

În urma împușcăturilor, fotbalistul în vârstă de 21 de ani, Kubilay Kundakci, a fost grav rănit. În ciuda tuturor eforturilor depuse la spital, tânărul a decedat din cauza rănilor suferite. Poliția a început căutările pentru a-i prinde pe criminali, mai ales că cele două mașini ale atacatorilor au fost filmate de camerele de supraveghere din împrejurimi.

ADVERTISEMENT

Fotbalist, chemat să medieze conflictul

Incidentul a avut loc în urma unei dispute între persoane publice din Turcia. Se pare că rapperul Canbay a contactat-o ​​pe Aleyna Kalaycioglu, despre care se spune că este fosta lui iubită, prin intermediul unor prieteni comuni, în încercarea de a se împăca, iar Kubilay Kundakci a fost rugat să acționeze ca mediator.

ADVERTISEMENT

Atacul armat a vizat vehiculul lui Canbay și în care se afla și fotbalistul Kubilay Kaan Kundakci. Deși s-a zvonit că incidentul a fost comis de noul iubit al Aleynei Kalaycioglu, s-a aflat că artista în vârstă de 28 de ani, care s-a făcut remarcat și cu apariții în reality show-ul Survivor, a fost reținută de poliție.

”Fiul meu avea 21 de ani și juca fotbal la Kars 36 Spor. Venise în vacanță, iar prietenii lui l-au sunat să medieze o relație încheiată. L-au rugat, spunându-i: ‘Aleyna te va asculta’. Aseară, a mers la un studio de muzică din Umraniye cu prietenii lui.

ADVERTISEMENT

În timp ce așteptau în mașină, au sosit două vehicule. Unul dintre vehicule avea lumini intermitente. În urma scandalului care a urmat s-au tras focuri de armă, iar fiul meu a fost împușcat. Am auzit că persoana care a comis crima a fugit în străinătate pe mare. Cer ajutorul autorităților. Vrem ca suspecții să fie prinși”, a declarat tatăl lui Kubilay Kundakci.

Cine este Kubilay Kundakci, atacantul ucis în schimbul de focuri

Crescut la Umraniyespor, atacantul Kubilay Kundakci a jucat pentru echipa U19 a clubului, înainte de a fi cedat la Fatih Karagumruk. Și aici a evoluat tot la U19, iar apoi a mai trecut pe la Kulupsuz și Ferikoy.

La finalul anului trecut a semnat pentru Kars 36 Spor, iar clubul i-a adus un omagiu pe rețelele de socializare. ”Un eveniment tragic a aruncat comunitatea sportivă Kars 36 în doliu. Jucătorul nostru, Kubilay Kaan Kundakci, a decedat aseară la Istanbul. Și-a pierdut viața în urma unui atac armat în cartierul Umraniye.

Moartea tânărului nostru jucător de fotbal a provocat o mare durere în comunitatea noastră sportivă, în special în familia sa. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru îndurare față de decedat și transmitem condoleanțe familiei, rudelor și comunității noastre îndurerate”, se arată într-o postare pe contul de Facebook al grupări turce.