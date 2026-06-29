Șoc în Franța! Gigantul din Hexagon riscă o nouă retrogradare: ar ajunge în liga a cincea!

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Șoc în fotbalul din Franța! Girondins de Bordeaux, unul dintre cele mai importante cluburi din istoria Hexagonului, riscă o nouă retrogradare din cauza problemelor financiare și astfel ar putea ajunge acum chiar în liga a cincea, în prezent fiind în National 2, adică echivalentul diviziei a patra. După cum se știe deja destul de bine, în vara anului 2024 fosta echipă a lui Alexi Pitu, aflată în Ligue 2 la acea vreme, a fost retrogradată în National, adică liga a treia.

Un nou șoc în fotbalul din Franța! Girondins de Bordeaux ar putea ajunge până la urmă în liga a cincea

S-a ajuns în această situație din cauza faptului că gruparea patronată de omul de afaceri Gerard Lopez înregistra datorii mari, iar planul de redresare înaintat către DNCG (Direcția Națională de Control și Gestiune din Franța), organismul care „taie și spânzură” în fotbalul din Hexagon în astfel de spețe, nu a fost aprobat.

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Ulterior, cei de la Bordeaux au făcut apel față de această decizie, dar după ceva timp au decis să renunțe la acest demers și astfel și-au acceptat soarta de a merge în liga a treia. După ceva timp, problemele s-au agravat, iar clubul și-a pierdut chiar statutul profesionist și a fost nevoit să închidă celebra academie, care de-a lungul timpului a produs foarte mulți fotbaliști de nivel înalt. Tot atunci, inițial s-a decis ca să fie trimisă chiar în liga a cincea, dar până la urmă echipei i s-a dat dreptul de a juca în liga a patra.

DNCG ar urma să dea o decizie marți

Doar că acum, după un sezon petrecut acolo, se pune din nou problema retrogradării în liga a cincea. Asta pentru că girondinii urmează să fie din nou audiați de către DNCG. Iar până atunci ei trebuie să prezinte garanții în valoare totală de 9 milioane de euro. Din această sumă, trei milioane ar trebui să vină de la actualul proprietar, Gerard Lopez, iar 6 milioane de euro de la fondul de investiții Sparta Capital, interesat să preia acțiuni la club.

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Doar că, potrivit , se pare că această „infecție” de capital nu va fi finalizată până marți, 30 iunie, atunci când a fost programată audierea de la DNCG. Așadar, de aici s-ar desprinde două scenarii. Unul în care cererea de amânare depusă de ar fi aprobată și astfel cazul ar urma să se judece la o dată ulterioară, și altul în care clubul ar urma să fie retrogradat în liga a cincea, fără a fi vorba însă despre o decizie definitivă, ci despre una pe care oficialii girondinilor ar putea să o atace prin apel la o instanță superioară de judecată.