Șoc în Grecia! La 23 de ani, fostul elev al lui Răzvan Lucescu și-a anunțat retragerea din națională

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O decizie neașteptată a zguduit fotbalul din Grecia. Giannis Konstantelias, fostul elev al lui Răzvan Lucescu la PAOK, a făcut un anunț major despre viitorul său la echipa națională. În vârstă de 23 de ani, promițătorul jucătorul nu vrea să mai reprezinte țara în niciun meci. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Giannis Konstantelias refuză să mai joace pentru naționala Greciei

Fotbalul grec încasează o nouă lovitură după ce De data aceasta, Giannis Konstantelias, fostul elev al tehnicianului român și , face un pas înapoi de la echipa națională a Greciei. Vestea este una șocantă și venită de nicăieri, mai ales în contextul în care fotbalistul are doar 23 de ani și un viitor strălucit înainte.

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Motivul? Potrivit , motivul real din spatele acestei alegeri este unul personal. Fotbalistul simte în acest moment o nevoie profundă de a lua o pauză pentru a fi mai aproape de familie și de oamenii dragi din viața lui. El are deja un copil mic acasă, Vasilis, în vârstă de doar un an, iar în scurt timp familia sa se va mări și mai mult.

Soția sa, Christina, va aduce pe lume al doilea copil spre sfârșitul lunii august. Sursa notează și că persoane din anturajul apropiat al jucătorului au ținut să precizeze că această hotărâre nu este una definitivă. El va reveni în tricoul naționalei elene după ce își face ordine în viața personală.

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Mesajul postat de Giannis Konstantelias

Giannis Konstantelias a transmis totul pe contul personal de Instagram, unde și-a informat fanii că nu va răspunde la următoarele convocări, considerând că aceasta este cea mai bună decizie pentru el și familia lui în prezent. „După multe considerații, am luat decizia de a nu onora următoarele îndatoriri la echipa națională. Cu un copil mic acasă și un al doilea copil în curând în familia noastră, simt că aceasta este decizia corectă pentru mine și pentru oamenii mei chiar acum.

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Aș dori să mulțumesc Federației Elene de Fotbal pentru sprijinul și dragostea pe care mi le-au oferit. Rămân pe deplin angajat în dezvoltarea mea, pentru obiectivele și responsabilitățile și ambițiile mele ca fotbalist profesionist. Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere!”, este mesajul postat de fotbalistul lui PAOK pe contul personal.

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