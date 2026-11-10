Șoc în handbalul feminin european! Gyor riscă prăbușirea din cauza problemelor financiare grave

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Probleme financiare neașteptate la una dintre cele mai puternice și titrate echipe din istorie. Gyori Audi ETO KC, formație cu 7 trofee ale Ligii Campionilor în palmares, ar fi gata să își lase să plece mai multe handbaliste de top din cauza problemelor financiare.

Gyor, probleme financiare. Ce se întâmplă la gigantul din handbalul feminin

Gyor, echipa care în etapa 4 din Champions League handbal feminin, și-ar putea continua total diferit parcursul. Conform , conducerea campioanei Ungariei le-ar fi cerut jucătoarelor să accepte o diminuare drastica a veniturilor, salariile actuale putând fi reduse chiar și la jumătate pentru a reduce cheltuielile clubului. Mai mult, din cauza acestei situații delicate, clubul maghiar ar fi dispus în cazul în care alte echipe sunt dornice să achite sume de transfer.

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Dificultățile financiare de la Gyor vin pe fondul unor modificări majore anunțate în sistemul de finanțare și fiscalitate a sportului din Ungaria, care au afectat de asemenea și echipele de fotbal (vezi în România). Guvernul maghiar a decis ca, începând din 2027, companiile să nu mai poată direcționa o parte din impozitul pe profit către organizațiile sportive prin acest mecanism, urmând să fie introdusă o finanțare directă de la bugetul de stat. De asemenea, plafonul anual pentru regimul fiscal avantajos al sportivilor profesioniști ar urma să scadă drastic, de la 500 de milioane de forinți (aproximativ 1,38 milioane de euro) la doar 60 de milioane de forinți (circa 165.000 de euro), ceea ce va crește considerabil costurile salariale suportate de cluburi.

Mesajul transmis de Gyor

După informațiile apărute public, oficialii clubului Győri Audi ETO KC au preferat să nu confirme direct detaliile financiare. Aceștia au optat pentru confidențialitatea contractelor și chiar au avertizat asupra efectelor negative ale speculațiilor despre situația lor financiară. „Înțelegerile dintre jucătoare și cluburile lor sunt strict confidențiale. Zvonurile și speculațiile bazate pe informații interne atât de sensibile pot pune în pericol nu doar interesele cluburilor și ale jucătoarelor implicate, ci pot avea și consecințe care depășesc cazurile individuale. Acestea pot submina încrederea dintre persoanele implicate în handbal și, pe termen lung, pot afecta imaginea, credibilitatea și prestigiul handbalului feminin la nivel internațional”, a transmis clubul.

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Se schimbă ierarhia în Liga Campionilor. Experții au dat verdictul

Expertul în handbal Peter Bruun Jorgensen avertizează că o eventuală destrămare sau slăbire a lotului „mașinii de trofee” de la Gyor va avea un impact masiv:„Este o situație serioasă. Va schimba dinamica handbalului la nivel de cluburi. Gyor avea prioritate în alegerea jucătoarelor și oferea cele mai mari salarii, astfel că întreaga ierarhie s-ar putea schimba”, a punctat acesta. Gyor este lider în campionatul intern, iar în Grupa B din Champions League se află pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Metz.