Șoc în Iran, înainte de ultimatumul lui Donald Trump! Un nume uriaș a fost concediat după ce a ales să fugă în SUA

Un antrenor important a fost dat afară după ce a plecat în SUA, în plin conflict cu Iranul. Decizia vine pe fondul tensiunilor uriașe generate de ultimatumul lui Donald Trump
Alex Bodnariu
07.04.2026 | 08:45
Antrenorul de la Persepolis a fost dat afară după ce a fugit din Iran în SUA
Afshin Peyrovani a plecat brusc în SUA după atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Clubul Persepolis i-a suspendat colaborarea, acuzându-l că a ales să se adăpostească în „țara inamică”. Totul vine la scurt timp după ultimatumul dat de Donald Trump Iranului. Președintele SUA vrea urgent redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Clubul de fotbal Persepolis din Teheran, unul dintre cele mai titrate și populare din Asia, a anunțat suspendarea colaborării cu antrenorul Afshin Peyrovani. Motivul invocat, conform presei din zonă, este plecarea sa bruscă și neautorizată din Iran imediat după debutul atacurilor americano-israeliene din 28 februarie 2026, urmată de stabilirea sa în Statele Unite ale Americii, descrise de autoritățile iraniene drept „țară inamică”.

Peyrovani, în vârstă de 56 de ani, este un nume uriaș al fotbalului din Iran. Născut la Shiraz, a petrecut 11 ani ca jucător la Persepolis (1993-2004), a participat la Cupa Mondială din 1998 și la Cupa Asiei din 1996, unde Iranul a terminat pe locul trei. După retragere, a ocupat mai multe roluri administrative la club, dar și la echipa națională.

Pentru a înțelege gravitatea acuzației aduse lui Peyrovani, trebuie înțeles contextul în care se află Iranul în primăvara lui 2026. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un atac aerian coordonat și neașteptat asupra Iranului, chiar în timpul unor negocieri nucleare indirecte, mediate de Oman. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în atacuri. Iranul a ripostat cu sute de rachete și drone, vizând bazele americane din Golf, Israelul și infrastructura energetică a statelor arabe aliate cu SUA.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Trump a impus Iranului un termen-limită pentru marți seara, ora 20:00 în SUA, adică ora 03:00 dimineața la București: redeschiderea Strâmtorii Hormuz sau bombardarea centralelor electrice și a podurilor. Iranul a respins propunerea de armistițiu de 45 de zile. „Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine”, a declarat Trump luni, la Casa Albă.

Digisport.ro
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele

Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz imediat după izbucnirea conflictului. Prin acest culoar maritim trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Consecințele sunt deja resimțite la nivel global: prețurile la carburanți au explodat, economia mondială resimte șocul, iar mediatorii, precum Pakistan, Turcia și Egipt, lucrează contracronometru pentru a evita o nouă escaladare catastrofală. Iranul cere un acord permanent de pace, nu doar un armistițiu temporar.

David Popovici, într-o misiune specială. Suma de bani pe care vrea să o...
Fanatik
David Popovici, într-o misiune specială. Suma de bani pe care vrea să o strângă în 10 zile: ”Niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”
Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape...
Fanatik
Supercomputerul a refăcut calculele: cine e favorită la câștigarea SuperLiga cu 7 etape înainte de finalul play-off-ului
Omul care a lucrat 12 ani cu Mircea Lucescu, șocat de cumpăna prin...
Fanatik
Omul care a lucrat 12 ani cu Mircea Lucescu, șocat de cumpăna prin care trece marele antrenor român: „Am primit vestea proastă”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
