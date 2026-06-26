Sport

Șoc în Italia! Un fotbalist a fost împușcat mortal în fața casei sale din Napoli

Italia este în stare de șoc după ce un tânăr de doar 21 de ani, care locuia în Napoli, a fost împușcat mortal din cauza unui meci de fotbal. Criminalul este minor și face parte dintr-o organizație mafiotă
Ciprian Păvăleanu
26.06.2026 | 19:59
Soc in Italia Un fotbalist a fost impuscat mortal in fata casei sale din Napoli
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Un tânăr a fost împușcat mortal în fața casei sale din Napoli, în urma unor conflicte apărute după un meci de fotbal.
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Lorenzo Spasiano, un tânăr în vârstă de 21 de ani, care juca fotbal la nivel amator în Napoli, a fost împușcat mortal chiar în fața casei sale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că această crimă are legătură cu o ceartă încinsă în urma unui meci de fotbal din luna martie.

Caz șocant în Napoli! De ce ar fi fost ucis Lorenzo Spasiano

Lorenzo Spasiano era un tânăr de 21 de ani care iubea fotbalul, însă nu a avut niciodată șansa să evolueze la nivel profesionist. El juca săptămânal la nivel amator, la echipa cartierului Miano, iar de curând a fost implicat într-un scandal uriaș chiar pe terenul de fotbal.

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Totul ar fi pornit de la un fault mai dur în timpul unei partide locale, care s-a soldat cu îmbrânceli și cuvinte dure adresate din ambele părți și a fost nevoie de intervenția celorlalți coechipieri pentru a încheia conflictul. Disputele dintre aceștia au continuat, iar în următoarele săptămâni au avut loc mai multe răfuieli pe stradă între cei doi.

Acest scandal a culminat cu uciderea lui Lorenzo Spasiano, care a fost împușcat mortal chiar în fața casei sale din Napoli, în momentul în care și-a părăsit locuința pentru a merge la locul de muncă. El a fost transportat de urgență la spital, însă doctorii nu au mai putut să îl salveze.

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Principalul suspect este minor și face parte dintr-o grupare mafiotă din Napoli

Conform presei italiene, principalul om suspectat pentru uciderea lui Lorenzo Spasiano este un adolescent de doar 16 ani ani, care are legături familiale cu clanul Lo Russo, o organizație de tip Camorra napolitană, care în prezent formează o alianță cu gruparea Pecorelli.

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Clanul Lo Russo activează doar în zona Miano, din Napoli. În trecut numele acestei grupări a fost asociat cu trafic de droguri, spălare de bani, corupție și taxe de protecție. Momentan, autoritățile continuă anchetarea cazului pentru a decide cine sunt persoanele responsabile pentru această omucidere și dacă există orice legătură cu crima organizată.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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