Seară neagră pentru Real Madrid. „Galacticii” au cedat cu 1-2, acasă, în fața celor de la Deportivo Alaves. Gazdele au fost puse în situația de a trece printr-un final plin de tensiune. Arbitrul „central” a dictat penalty pentru madrileni în minutul 86, dar a revenit asupra deciziei după intervenția VAR și l-a eliminat pe Jude Bellingham pentru simulare.
Deși pornea ca mare favorită și venea după o serie perfectă pe „Santiago Bernabeu”, Real Madrid s-a lovit de rezistență bască și a cedat puncte uriașe în lupta pentru titlu. „Galacticii” veneau după un fabulos 5-1 în Champions League cu PSV, însă rezultatul de sâmbătă seară le-a tăiat considerabil din moral. Madrilenii au controlat autoritar partida încă din primul minut, însă o greșeală elementară în defensivă a schimbat complet datele problemei. În minutul 22, tânărul Dean Huijsen a trimis o pasă înapoi mult prea scurtă, iar Toni Martinez a profitat din plin și a deschis scorul pentru Alaves.
Oaspeții au condus astfel la pauză cu 1-0. În partea secundă, Alaves a avut un gol anulat pentru offside, dar și-a dublat avantajul în minutul 61. Mariano Diaz, fostul atacant al lui Real Madrid, l-a lansat excelent în adâncime pe Angel Perez, care a dus scorul la un uluitor 0-2. Kylian Mbappe a redus din diferență în minutul 69, dar portarul Antonio Sivera a reușit ulterior mai multe intervenții prin care a păstrat tabela nemodificată. Rezultatul din Spania este al doilea mare șoc de sâmbătă, după Paderborn – Schalke 8-1.
Finalul de meci a adus o tensiune maximă la Madrid. În minutul 86, la un duel în careu între Jude Bellingham și Nicolas Valentini, centralul Cesar Soto Grado a arătat inițial punctul cu var, spre explozia de bucurie a tribunelor. Bucuria gazdelor a durat însă doar câteva zeci de secunde. Chemat la monitorul VAR să revadă faza, arbitrul a constatat că mijlocașul englez a căutat contactul și a căzut mult prea ușor. Decizia a fost radicală: penalty anulat și al doilea cartonaș galben pentru Jude Bellingham, eliminat pentru simulare în minutul 88.
„Los Blancos” nu mai pierduseră pe „Santiago Bernabeu” în acest sezon, venind după 9 victorii consecutive acasă în toate competițiile. Ultimul meci pierdut pe teren propriu de Real Madrid a fost pe 7 aprilie, când Bayern Munchen se impunea cu 2-1 în turul sferturilor din Champions League, iar ultima partidă finalizată fără succes acasă în campionat a fost cea de pe 2 martie, 0-1 cu Getafe.
BELLINGHAM SEES RED! 😳🟥
A penalty was initially awarded after Jude went down in the box, but VAR overturned the decision and he was shown a second yellow for simulation. https://t.co/6pqU8i2bNP
— ESPN UK (@ESPNUK) November 28, 2026
Real Madrid rămâne cu 33 de puncte și cade pe locul 3, fiind depășită de rivala Atletico Madrid (34 de puncte), după victoria dramatică cu 3-2 pe terenul lui Elche. Liderul FC Barcelona (36 de puncte) poate da însă adevărata lovitură. Catalanii se pot distanța la 6 puncte de Real Madrid dacă se impun duminică în deplasarea de la Deportivo La Coruna.