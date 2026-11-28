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Seară neagră pentru Real Madrid. „Galacticii” au cedat cu 1-2, acasă, în fața celor de la Deportivo Alaves. Gazdele au fost puse în situația de a trece printr-un final plin de tensiune. Arbitrul „central” a dictat penalty pentru madrileni în minutul 86, dar a revenit asupra deciziei după intervenția VAR și l-a eliminat pe Jude Bellingham pentru simulare.

Real Madrid a cedat pe Santiago Bernabeu în fața lui Deportivo Alaves

Deși pornea ca mare favorită și venea după o serie perfectă pe „Santiago Bernabeu”, Real Madrid s-a lovit de rezistență bască și a cedat puncte uriașe în lupta pentru titlu. însă rezultatul de sâmbătă seară le-a tăiat considerabil din moral. Madrilenii au controlat autoritar partida încă din primul minut, însă o greșeală elementară în defensivă a schimbat complet datele problemei. În minutul 22, tânărul Dean Huijsen a trimis o pasă înapoi mult prea scurtă, iar Toni Martinez a profitat din plin și a deschis scorul pentru Alaves.

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Oaspeții au condus astfel la pauză cu 1-0. În partea secundă, Alaves a avut un gol anulat pentru offside, dar și-a dublat avantajul în minutul 61. Mariano Diaz, fostul atacant al lui Real Madrid, l-a lansat excelent în adâncime pe Angel Perez, care a dus scorul la un uluitor 0-2. Kylian Mbappe a redus din diferență în minutul 69, dar portarul Antonio Sivera a reușit ulterior mai multe intervenții prin care a păstrat tabela nemodificată. Rezultatul din Spania este al doilea mare șoc de sâmbătă, după

Scandal monstru pe final! Penalty anulat la VAR și cartonaș roșu pentru Jude Bellingham

Finalul de meci a adus o tensiune maximă la Madrid. În minutul 86, la un duel în careu între Jude Bellingham și Nicolas Valentini, centralul Cesar Soto Grado a arătat inițial punctul cu var, spre explozia de bucurie a tribunelor. Bucuria gazdelor a durat însă doar câteva zeci de secunde. Chemat la monitorul VAR să revadă faza, arbitrul a constatat că mijlocașul englez a căutat contactul și a căzut mult prea ușor. Decizia a fost radicală: penalty anulat și al doilea cartonaș galben pentru Jude Bellingham, eliminat pentru simulare în minutul 88.

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„Los Blancos” nu mai pierduseră pe „Santiago Bernabeu” în acest sezon, venind după 9 victorii consecutive acasă în toate competițiile. Ultimul meci pierdut pe teren propriu de Real Madrid a fost pe 7 aprilie, când Bayern Munchen se impunea cu 2-1 în turul sferturilor din Champions League, iar ultima partidă finalizată fără succes acasă în campionat a fost cea de pe 2 martie, 0-1 cu Getafe.

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BELLINGHAM SEES RED! 😳🟥 A penalty was initially awarded after Jude went down in the box, but VAR overturned the decision and he was shown a second yellow for simulation. https://t.co/6pqU8i2bNP — ESPN UK (@ESPNUK)

Barcelona are șansa să profite de pasul greșit făcut de Real Madrid

Real Madrid rămâne cu 33 de puncte și cade pe locul 3, fiind depășită de rivala Atletico Madrid (34 de puncte), după victoria dramatică cu 3-2 pe terenul lui Elche. Liderul FC Barcelona (36 de puncte) poate da însă adevărata lovitură. Catalanii se pot distanța la 6 puncte de Real Madrid dacă se impun duminică în deplasarea de la Deportivo La Coruna.