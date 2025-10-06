Sport

Șoc în lumea tenisului! O jucătoare a surprins pe toată lumea la revenirea pe teren după o pauză de 9 luni. A făcut exact invers decât Simona Halep

O jucătoare importantă din tenis a avut o apariție surprinzătoare după o absență îndelungată din circuitul WTA, iar iubitorii sportului alb au rămas muți de uimire.
Traian Terzian
06.10.2025 | 14:13
Soc in lumea tenisului O jucatoare a surprins pe toata lumea la revenirea pe teren dupa o pauza de 9 luni A facut exact invers decat Simona Halep
O jucătoare de tenis, apariție surpriză după o pauză de 9 luni. Sursă foto: Hepta

Terenul de tenis nu este un loc unde sportivii să epateze, dar o jucătoare din Franța a reușit să atragă toate privirile asupra sa cu ocazia participării săptămâna trecută la turneul ITF de la Reims.

Oceane Dodin a luat o pauză pentru a-și rezolva o problemă medicală

Este vorba de sportiva franceză Oceane Dodin, care în vara anului 2017 ajunsese în Top 50 WTA. Jucătoarea în vârstă de 28 de ani a luat o hotărâre majoră pentru viața și cariera sa și și-a făcut o operație de mărire a sânilor.

La finalul anului trecut, ea a decis să pună o scurtă pauză carierei în tenis din cauza unor probleme medicale. Dodin suferea de o problemă la una dintre urechi și acest lucru a dus și la apariția vertijului.

”Am această problemă de aproximativ 10 ani și nu știm exact ce să facem. Știm că am o problemă cu urechea internă, dar nu există multe soluții pentru a o rezolva. Așa că am decis să iau o pauză, să încerc să rezolv problema pentru a încerca să revin în vârf. Încă nu s-a rezolvat, dar e puțin mai bine”, a declarat Oceane Dodin, pentru RMC Sport.

Mărirea sânilor, o dorință mai veche pentru sportiva franceză

Franțuzoaica a avut nevoie de 9 luni de pauză pentru o refacere completă după intervenția de la ureche și a profitat din plin de acest timp. Ea a bifat o dorință mai veche de pe listă. Și anume să-și facă o procedură de mărire a sânilor.

”Este ceva ce am vrut să fac de mult timp. E adevărat că am profitat de această pauză pentru că în timpul unui sezon nu este posibil, deoarece după implantul mamar este nevoie de două luni de pauză.

”Așa că mi-am spus: ‘Dacă tot am de gând să mă opresc șase luni, mai bine fac ce vreau’. Și atunci prefer să o fac acum decât la 40 de ani, când îmi voi termina cariera”, a mărturisit Oceane Dodin.

Cum a luat decizia de a-și face operație de mărire a sânilor

Sportiva franceză a dezvăluit că a primit numeroase avertismente cu privire la impactul pe care această decizie l-ar putea avea asupra carierei sale, însă a precizat faptul că înainte de a face acest pas a stat de vorbă pe îndelete cu medicul chirurg.

”Toată lumea mi-a spus: ‘Nu vei putea să joci’. Ca și cum mi-aș fi pus pepeni verzi. Nu sunt mici, dar asta nu mă deranjează când joc. Există sutiene adaptate. Sunt prima jucătoare care și-a făcut operație de mărire a sânilor, dar trebuie să existe o premieră pentru orice.

Chirurgul este un prieten, așa că mă cunoaște foarte bine. Am vorbit mult cu el despre asta, unde să pun protezele ca să nu mă deranjeze, cum să port sutien pentru susținere. L-am întrebat și mi-a spus că nu mă va deranja. Dacă mi-ar fi spus altfel, nu aș fi făcut-o”, a spus ea.

Simona Halep, operație inversă pentru a reuși în tenis

Astfel, Oceane Dodin a devenit prima jucătoare de tenis care își face o operație de mărire a sânilor în timpul carierei. La polul opus se află Simona Halep, care înainte de a deveni o sportivă de top a hotărât să-și micșoreze sânii.

Franțuzoaica de 28 de ani a vorbit și despre acest subiect în interviul acordat săptămâna trecută. ”Simona Halep a avut o reducție mamară, dar la ea sânii erau foarte, foarte mari. Asta o deranja”, a afirmat Dodin.

În anul 2009, pe când avea doar 17 ani și era o junioară de viitor, Simona Halep a decis să-și facă o operație de micșorare a sânilor. Acest lucru s-a dovedit benefic, ea ajungând apoi numărul 1 mondial și să câștige două titluri de Grand Slam.

Cine este Oceane Dodin

S-a născut pe 24 octombrie 1996, la Villeneuve-d’Ascq și s-a apucat de tenis din fragedă copilărie, fiind îndrumată de tatăl său. Cea mai bună poziție a sa în clasamentul WTA a fost locul 46 pe 12 iunie 2017. În prezent, datorită absenței îndelungate de pe teren, ea a ajuns pe poziția 370.

Oceane Dodin nu a reușit să câștige în carieră decât un singur turneu WTA. Ea s-a impus la Quebec, în 2016, după o finală câștigată în fața americancei Lauren Davis, scor 6-3, 6-2. La nivel de Grand Slam, cea mai bună performanță a sa este un tur 4 anul trecut la Australian Open.

Așa cum spuneam, franțuzoaica a revenit în competiții la turneul ITF de 30.000 de dolari de la Reims, unde a ajuns până în sferturile de finală. Cap de serie numărul 5, ea le-a învins pe Carolyn Ansari și Jenny Lim, pentru ca în sferturi să abandoneze meciul cu principala favorită a competiției, Manon Leonard, la scorul de 1-6, 0-3.

