Șoc în lumea tenisului! Suspendare record pentru un jucător considerat capul unei rețele de pariuri ilegale

ADVERTISEMENT

Lumea tenisului a fost zguduită în ultima vreme de mai multe scandaluri legate de pariurile ilegale. Un jucător care s-a dovedit în centrul unei astfel de anchete a primit o suspendare record.

Un jucător de tenis, suspendat 20 de ani pentru implicarea în pariuri ilegale

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat că jucătorul francez de tenis Quentin Folliot a fost suspendat din sport pentru o perioadă de 20 de ani, după ce a comis 27 de încălcări ale Programului Anticorupție în Tenis.

ADVERTISEMENT

”Folliot a fost descoperit ca fiind o figură centrală într-o rețea de jucători care operau în numele unui sindicat de aranjare a meciurilor. Folliot este al șaselea jucător sancționat în urma anchetei, după cazurile lui Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet și Enzo Rimoli”, se arată în comunicatul ITIA.

În plus, jucătorul francez de tenis, în vârstă de 26 de ani, a fost amendat cu suma de 70.000 de dolari și obligat să ramburseze plăți ilegale în valoare totală de peste 44.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Ce acuzații i se aduc lui Quentin Folliot

Folliot, care a atins locul 488 în clasamentul ATP de simplu, cel mai înalt nivel din carieră, în august 2022, a negat cele 30 de acuzații legate de 11 meciuri de tenis desfășurate între 2022 și 2024, dintre care în 8 s-a aflat pe teren.

ADVERTISEMENT

Acuzațiile au inclus manipularea rezultatului meciurilor, primirea de bani pentru a nu depune toate eforturile în scopuri de pariere, oferirea de bani altor jucători pentru a truca meciuri, furnizarea de informații privilegiate, conspirație la corupere, neraportarea la o anchetă ITIA și distrugerea de probe.

În zilele de 20 și 21 octombrie 2025, a avut loc o audiere la distanță în fața responsabilului independent pentru audieri anticorupție, Amani Khalifa, care a menținut 27 din cele 30 de acuzații, legate de 10 din cele 11 meciuri.

ADVERTISEMENT

Trei dintre acuzații, furnizarea de informații privilegiate, neraportarea unei abordări corupte și manipularea rezultatului unui meci, legate de un meci de dublu din ianuarie 2024 au fost respinse.

Când se va putea întoarce Folliot în tenis

În decizia scrisă, Khalifa l-a caracterizat pe Folliot drept ”un vector pentru un sindicat criminal mai amplu, care recrutează activ alți jucători și încearcă să integreze mai profund corupția în turneele profesioniste”. La stabilirea sancțiunii, Khalifa a luat în considerare și factorii agravanți, inclusiv obstrucționarea intenționată de către Folliot a unei anchete ITIA.

Timpul în care jucătorul francez s-a aflat sub suspendarea provizorie va fi scăzut din pedeapsa totală. Fiind suspendat provizoriu din 17 mai 2024, pedeapsa lui Quentin Folliot se va încheia pe 16 mai 2044, sub rezerva rambursării amenzilor.

Pe durata perioadei de neeligibilitate, lui Folliot i se interzice să joace, să antreneze sau să participe la orice eveniment de tenis autorizat de ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federația Franceză de Tenis, Wimbledon și USTA sau de orice asociație națională.

Alte cazuri de implicare în pariuri ilegale

Cazul lui Quentin Folliot vine la un an după ce , Ivan Endara, Mauricio Resendiz, Raul Isaias Rosas-Zarur, Ivar Aramburu Contreras și Aitor Aramburu Contreras, pentru implicarea în rețele de pariuri ilegale. Primii doi nu vor mai avea voie să se apropie de terenul de tenis timp de 5 ani.

În primăvara acestui an, Alexandra Iordache și-a recunoscut implicarea în meciuri aranjate în schimbul unor sume de bani. și să o amendeze cu 15.000 de dolari.