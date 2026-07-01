Sport

Șoc în Parlament! Gigi Becali a votat împotriva proiectului de modificare a Legii 4. Video

Gigi Becali s-a numărat printre puținii parlamentari care au votat contra proiectului de modificare al Legii 4, propus de deputatul AUR Ciprian Paraschiv.
Bogdan Mariș
01.07.2026 | 06:38
Soc in Parlament Gigi Becali a votat impotriva proiectului de modificare a Legii 4 Video
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Gigi Becali a votat împotriva modificărilor propuse de deputatul AUR Ciprian Paraschiv cu privire la Legea 4. FOTO: Hepta
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Proiectul de modificare și completare al Legii 4 privind drepturile spectatorilor pe stadioane, propus de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, a fost adoptat de Parlament, marți, 30 iunie. Au existat 242 de voturi „pentru”, doar 9 „împotrivă” și 34 de abțineri, însă printre cei care s-au opus s-a numărat și patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani).

Gigi Becali a votat împotriva proiectului de modificare al Legii 4. Ce tensiuni au existat între patronul FCSB-ului și Ciprian Paraschiv

Doar 9 parlamentari au votat împotriva modificărilor propuse de deputatul AUR Ciprian Paraschiv cu privire la Legea 4, care privește drepturile spectatorilor pe stadioanele din România. Printre aceștia s-a numărat însă Gigi Becali, patronul FCSB-ului, care activează ca deputat neafiliat după ce a fost ales pe listele AUR în 2024.

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Gigi Becali vot Legea 4
Gigi Becali a votat împotriva modificărilor propuse de deputatul AUR Ciprian Paraschiv cu privire la Legea 4. FOTO: captură cdep.ro

Gigi Becali și Ciprian Paraschiv au fost implicați în mai multe scandaluri. În 2020, când Paraschiv activa ca președinte la Politehnica Iași, acesta l-a atacat pe Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a afirmat că oficialii clubului ieșean îi propuseseră o înțelegere înainte de un meci direct disputat în 2018. Apoi, în 2025, Ciprian Paraschiv l-a criticat pe Gigi Becali în contexul scandalului privind Legea Sportului, afirmând că latifundiarul „Se bagă prea mult în seamă”.

Ce modificări se vor produce după ce proiectul propus de Ciprian Paraschiv a fost adoptat de Parlament

După ce legea va fi promulgată, se vor produce mai multe modificări importante cu privire la drepturile suporterilor. Începând din această vară, fanii vor putea să achiziționeze bere slab alcoolizată chiar de pe stadion, iar la meciuri nu vor mai exista zone „tampon” între suporteri, ceea ce va însemna că echipele organizatoare vor putea să vândă mai multe bilete la fiecare joc.

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De asemenea, show-urile pirotehnice vor fi permise, însă doar în anumite condiții, urmând a fi realizate într-un mediu controlat, de firme specializate în domeniu. Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a vorbit pe larg despre aceste schimbări într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK la scurt timp după ce varianta de modificare a Legii 4 a fost adoptată de Parlament. Modificările au fost apreciate și de liderii de galerie din țară, care au oferit reacții pentru FANATIK.

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