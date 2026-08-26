Șoc în Premier League. Antrenorul unei formații de top e ca și demis după doar o etapă

ADVERTISEMENT

Englezii au făcut anunțul care cutremură Premier League. Scaunul lui Michael Carrick se clatină serios la Manchester United după prima etapă din noul sezon. Ce se întâmplă acum cu antrenorul care a readus echipa în Champions League după doi ani de pauză.

Michael Carrick, amenințat cu demiterea la Manchester United

După ce a preluat echipa din mers în ianuarie 2026, ca înlocuitor pentru Ruben Amorim, și a obținut o calificare miraculoasă în Liga Campionilor în urma unei clasări finale pe locul 3, Conducerea i-a pus pe masă tehnicianului de 45 de ani un contract beton până în 2028, însă totul se poate încheia mult mai repede.

ADVERTISEMENT

„Diavolii roșii” s-au făcut de râs la debutul în noul sezon. de fotbal lui Bruno Fernandes și companiei, administrându-le un sec 2-0 care a declanșat furtuna la Manchester. Jurnaliștii portughezi de la au aruncat deja bomba: Michael Carrick este „favoritul” caselor de pariuri să fie primul antrenor demis în actuala ediție de Premier League. Englezul conduce în acest clasament al rușinii, fiind urmat de bosniacul Sergej Jakirovic, chiar cel care l-a învins (antrenorul celor de la Hull City) și legendarul Frank Lampard (Coventry City).

Ce antrenori pot prelua Manchester United

Dacă rezultatele dezastruoase vor continua, șefii de pe Old Trafford au pregătit deja planul B. Conform sursei menționate, principalul favorit să o preia pe Manchester United este Eddie Howe, cel care a părăsit-o pe Newcastle după o lungă perioadă în care a dus clubul pe culmile gloriei.

ADVERTISEMENT

Însă pe lista scurtă se mai află un nume greu al antrenoratului, aflat de asemenea în căutarea unei noi provocări. Este vorba de Julian Nagelsmann, liber după experiența avută pe banca tehnică a naționalei Germaniei. El a renunțat la post după ce a părăsit CM 2026 încă din faza șaisprezecimilor.