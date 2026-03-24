Șoc în Premier League! Mohamed Salah și-a anunțat plecarea de la Liverpool: „A venit ziua. Va fi mereu casa mea”. Video

Final de eră la Liverpool. Mohamed Salah, unul dintre cei mai iubiți jucători care au îmbrăcat tricoul echipei de pe Anfield, i-a anunțat pe fanii „cormoranilor” că se va despărți de club la finalul acestui sezon. Fotbalistul a publicat un mesaj de rămas-bun emoționant pe rețelele de socializare.

Mohamed Salah pleacă de la Liverpool la finalul sezonului! Mesajul postat de egiptean

Fără doar și poate, Liverpool a renăscut odată cu venirea lui Salah pe Anfield. . Mai mult, „cormoranii” au pus mâna și pe un trofeu UEFA Champions League.

În ultimul sezon, însă, Mohamed Salah nu a mai reușit să fie jucătorul care câștiga meciurile pentru Liverpool. Au existat și mici contre cu antrenorul echipei, Arne Slot. Anunțul a venit chiar din partea atacantului, marți, pe data de 24 martie 2026.

Mesajul lui Mohamed Salah pentru fanii lui Liverpool

Mohamed Salah a postat un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare. Egipteanul le-a mulțumit fanilor pentru tot sprijinul primit și recunoaște că despărțirea este una dureroasă. Atacantul este considerat de mulți drept unul dintre cei mai importanți jucători care au îmbrăcat tricoul „cormoranilor”.

„A venit ziua. Aceasta este prima parte a despărțirii mele. Voi pleca de la Liverpool la finalul sezonului. Nu mi-am imaginat niciodată cât de mult vor ajunge acest club, acest oraș și oamenii de aici să facă parte din viața mea. Nu este doar un club de fotbal: este istorie, pasiune, spirit.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din club în perioada în care am fost aici. Nu am suficiente cuvinte. Nu este niciodată ușor să pleci. Mi-ați oferit cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Acest club va fi mereu casa mea. Datorită vouă, nu voi merge niciodată singur”, a scris Salah pe .

Liverpool a confirmat despărțirea. Clubul de pe Anfield a postat un comunicat pe site-ul oficial în care anunță că, la finalul acestui sezon, înțelegerea nu va mai fi prelungită. Egipteanul a primit mulțumiri pentru contribuția adusă echipei și pentru pagina de istorie pe care a scris-o în perioada în care a evoluat în tricoul „cormoranilor”.

„Atacantul a ajuns la un acord cu conducerea pentru a încheia un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield. Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț către suporteri cât mai devreme posibil, pentru a oferi transparență în privința viitorului său, din respect și recunoștință pentru aceștia.

Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, jucătorul cu numărul 11 s-a impus ca unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria lui Liverpool, contribuind la câștigarea a două titluri de Premier League, UEFA Champions League, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup și a două Cupe ale Ligii, precum și a unui FA Community Shield.

Cu 255 de goluri marcate în 435 de apariții până în prezent, egipteanul ocupă locul 3 în clasamentul all-time al marcatorilor clubului, câștigând de patru ori Gheata de Aur din Premier League, pe lângă numeroase alte distincții individuale. Cu multe obiective încă în joc în acest sezon, Salah rămâne concentrat pe a obține cea mai bună clasare posibilă pentru Liverpool, iar momentul în care își va celebra pe deplin moștenirea și realizările va veni mai târziu în acest an, când își va lua rămas-bun de la Anfield”, se arată în comunicatul emis de Liverpool.