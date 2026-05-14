Șoc în Spania! Horațiu Moldovan ar putea să debuteze în La Liga chiar pe Bernabeu împotriva lui Real Madrid: „Merită”

Real Oviedo a sărbătorit anul trecut revenirea în La Liga după o absență de peste două decenii, însă formația din Asturias nu a reușit să facă față la acest nivel, fiind retrogradată matematic în divizia secundă cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Horațiu Moldovan (28 de ani) a sosit la echipă în vara anului trecut, sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, însă a pierdut lupta pentru un loc de titular cu Aaron Escandell. Portarul român ar putea primi o șansă neașteptată însă, chiar în meciul cu Real Madrid de pe Bernabeu.

Horațiu Moldovan, titular contra lui Real Madrid? Antrenorul lui Oviedo a oferit răspunsul

Deși a petrecut 6 luni la Atletico Madrid și aproape un sezon întreg la Real Oviedo, Horațiu Moldovan nu a debutat încă în La Liga. Acest lucru s-ar putea întâmpla însă joi seară, de la ora 22:30, când „lanterna roșie” din prima ligă a Spaniei va evolua pe Bernabeu contra lui Real Madrid. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul celor de la Oviedo, Guillermo Almada.

„Jucătorii au dat totul pe gazon pentru a evita retrogradarea. Au mai rămas trei meciuri și reprezentăm un club foarte prestigios cu fani foarte loiali. Trebuie să încercăm să câștigăm pentru a atenua această tristețe. Suporterii merită totul pentru susținerea constantă pe care au oferit-o jucătorilor.

Vom alinia cel mai bun 11. Moldovan merită să joace pentru că s-a antrenat, a contribuit și l-a susținut pe Aaron”, a declarat tehnicianul din Uruguay, conform . Real Oviedo nu mai are nici măcar șansa de a evita ultimul loc înainte de finalul sezonului, însă nici adversarii de la Real Madrid nu mai au vreun obiectiv, deoarece .

Continuă Horațiu Moldovan la Real Oviedo după retrogradare?

Împrumutat până la finalul acestui sezon la Real Oviedo, Horațiu Moldovan ar urma să revină la Atletico Madrid, grupare cu care mai are contract până în vara anului următor. Formația asturiană are însă o opțiune de cumpărare, acesta fiind unul dintre motivele pentru care portarul român ar urma să primească o șansă pe finalul actualului sezon.

Horațiu Moldovan a evoluat într-un singur meci pentru Real Oviedo, partida din Cupa Spaniei contra grupării din Liga 3 Ourense, pierdută cu 2-4 după prelungiri. În campionat, internaționalul român s-a aflat pe bancă la absolut toate jocurile disputate de Real Oviedo, în care a evoluat ca titular spaniolul Aaron Escandell.

Din cauza faptului că nu a jucat aproape deloc la Real Oviedo, Horațiu Moldovan a pierdut și echipa națională. Ultimele meciuri jucate de goalkeeper la prima reprezentativă datează din septembrie 2025. , dar și în remiza cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale (2-2).