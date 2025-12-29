Sport

Șoc în Spania! Joan Laporta, anchetat într-un proces de 100.000 euro. Președintele Barcelonei trebuie să meargă la tribunal

Lumea fotbalului din Spania a primit o veste șocantă. Joao Laporta, președintele de la FC Barcelona, trebuie să se prezinte la tribunal în contextul unui proces de 100.000 euro.
Iulian Stoica
29.12.2025 | 14:56
Joan Laporta, chemat de tribunal la un proces. Sursă foto: Colaj Fanatik
Fotbalul din La Liga a primit o veste șocantă în decursul zilei de luni, 29 decembrie. Joao Laporta, președintele de la FC Barcelona, a fost chemat la tribunal într-un proces ce investighează o fraudă de 100.000 euro.

Judecătoria nr. 22 din Barcelona i-a chemat pe Joan Laporta, Rafael Yuste și pe foștii executivi ai băncii, Xavier Sala i Martín și Joan Oliver să se prezinte în data de 16 ianuarie la un proces ce vizează o presupusă fraudă agravantă de 100.000 euro, implicând două companii legate de acuzați, în schimbul unui randament de 6%

În noiembrie anul trecut, Curtea Provincială din Barcelona a dispus ca judecătorul să accepte plângerea depusă de victimă, care și-a recuperat doar 12.500 de euro, pentru ca presupusa fraudă să poată fi investigată. Interesant este faptul că Joan Laporta este implicat într-un al treilea caz deschis pentru fraudă presupusă.

De unde a plecat totul? Joan Laporta a avut legături la companiile Barcelona Core Store și cu CSSB Limited cu sediul în Hong Kong, a cărei reprezentant legal era Joan Oliver. Totul a plecat de la faptul că mai mulți investitori ar fi dat bani acestor companii în schimbul unor randamente anuale ridicate, dar în cele din urmă nu au primit nici profitul promis, nici investiția inițială.

Conform cotidianului El Periódico, judecătorul, pe lângă convocarea lui Laporta, Yuste, Sala i Martín și Oliver, a dispus ca reprezentanții Core Store și CSSB Limited să se prezinte în instanță pe 16 ianuarie. Dacă acuzațiile din plângere se dovedesc a fi adevărate, acestea ar putea constitui fraudă.

Cum s-a produs posibila fraudă

Toate evenimentele de mai sus ar fi avut loc în anul 2016. Reclamanta a aflat, la acel moment, despre două oportunități de investiții legate între ele ce aveau termeni atractivi.

Conform declarației oferite de reclamantă, aceasta a oferit 50.000 de euro companiei Core Store în baza unui contract în care Joan Oliver a acționat ca administrator, sub forma unui împrumut pe cinci ani cu dobândă anuală de 6%.

Separat, și din nou potrivit reclamantei, aceasta a investit 54.000 de dolari în CSSB Limited în august 2016 pentru a doua investiție, tot sub supravegherea lui Oliver și cu o semnătură ilizibilă. După ce reclamanta a depus plângere privind presupusa neplată, a primit doar 12.500 de euro pe 5 august 2016, așa cum notează sursa amintită mai sus.

Iulian Stoica
