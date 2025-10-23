Sport

Șoc în sportul mondial! Un antrenor și un jucător din NBA au fost arestați de FBI pentru pariuri ilegale

Caz fără precedent în sportul american! FBI-ul a arestat un antrenor și un jucător din NBA pentru implicare în pariuri ilegale! Despre cine este vorba
23.10.2025 | 19:20
Soc in sportul mondial Un antrenor si un jucator din NBA au fost arestati de FBI pentru pariuri ilegale
Terry Rozier în timpul unui meci de NBA. Foto: Hepta
Potrivit ESPN, Chauncey Billups, antrenorul lui Portland Trail Blazers, și Terry Rozier, jucător la Miami Heat, au fost arestați joi dimineață, măsură dispusă de FBI ca parte a unei anchete mai ample care vizează destructurarea unei rețele implicate în organizarea de jocuri de noroc desfășurate în mod ilegal.

Două personaje importante din NBA sunt anchetate de FBI pentru implicare în jocuri de noroc ilegale

Arestarea lui Rozier s-a produs într-un hotel din Orlando, Florida. Momentul s-a petrecut la scurt timp după ce echipa sa a pierdut primul meci din acest sezon în fața celor de la Orlando Magic. Doar că el nu a evoluat în această partidă, fiind vorba despre o decizie tactică luată de antrenorul lui Miami Heat în acest sens.

În schimb, vizavi de el suspiciunile datează de ceva mai mult timp, dinainte să ajungă la Miami Heat. Mai exact de pe data de 23 martie 2023. Atunci, cu ocazia unui meci Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans, s-au înregistrat mai multe pariuri considerate suspecte privitoare la cifrele pe care Rozier urma să le aibă în acel joc.

În cazul lui Terry Rozier este vorba despre pariuri sportive, în ceea ce îl privește pe Chauncey Billups sunt vizate jocuri de poker

În ceea ce îl privește pe Billups, el a fost „ridicat” în statul Oregon. În cazul său, este vorba despre o anchetă separată, dar cu anumite legături și cu speța în care este implicat Terry Rozier. Despre antrenorul de la Portland Trail Blazers se presupune că ar avea conexiuni cu o rețea coordonată de diferite familii mafiote, care activează în zona de jocuri ilegale de poker, au informat jurnaliștii americani de la ABC News report.  Chauncey Billups este așteptat să se prezinte pentru prima dată în fața instanței în această speță ceva mai târziu în cursul zilei de joi, ora Statelor Unite bineînțeles.

De asemenea, tot joi a fost programată și o conferință de presă. Cu această ocazie, mai multe detalii referitoare la această anchetă vor fi furnizate de către directorul FBI Kash Patel. Astfel, este de așteptat ca el să informeze și cu privire la numele persoanelor arestate în acest caz. Și, de asemenea, să confirme implicarea celor doi oameni din NBA în această operațiune de amploare.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
