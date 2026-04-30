Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA

Doar 8 echipe își primiseră licența pentru participarea în competițiile UEFA, iar Cele două au făcut apel, iar Federația Română de Fotbal a venit cu o actualizare la câteva zile distanță.

FRF, anunț final despre licențele UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid și FC Argeș

, Rapid nu a avut emoții după ce a depus toate actele necesare, iar Federația Română de Fotbal a anunțat că giuleștenii vor avea drept de joc în cupele europene, dacă și-l vor obține și din punct de vedere sportiv.

De partea cealaltă, la FC Argeș situația rămâne neschimbată, iar formația lui Bogdan Andone rămâne fără vreun obiectiv clar în acest final de play-off. Federația Română de Fotbal a anunțat că doar 9 echipe au primit licențe UEFA, fiind vorba de U Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Csikszereda, U Cluj, Rapid, Farul Constanța, FCSB și Dinamo.

De ce nu a primit Rapid licența în primă instanță? Explicațiile lui Victor Angelescu

Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a ținut să-i liniștească imediat pe fanii Rapidului, care speră că în acest sezon pot ajunge într-o cupă europeană, deși rezultatele din ultimele meciuri lasă de dorit. Acționarul minoritar al clubului a explicat că acest echipa patronată de Dan Șucu nu a primit licența în primă instanță în urma unei neconcordanțe financiare:

„Este o neconcordanță financiară. Nu suntem în niciun pericol. Luni vor ajunge actele care mai trebuie la comisia de licențiere de la FRF și o să fim în regulă. Să stea fanii liniștiți. Nu se pune problema ca Rapidul să nu ia licența de Europa. Nu există nicio emoție. O să vă explic pe scurt ce s-a întâmplat. Noi, știți, la Rapid suntem mai speciali (n.r. începe să râdă). Da, da, speciali. Nu am luat încă licența pentru că am plătit mai mult decât trebuia. O să vă întrebați despre ce e vorba. Am plătit niște sume în plus pentru trei jucători, bonusuri de performanță. Nu intru în amănunte despre partea financiară a jucătorilor.

Suntem în culpă pentru că am plătit în plus față de ce trebuia. Când am trimis actele a apărut această neconcordanță financiară. Cei de la FRF ne-au spus: Am înțeles că ați plătit în plus, dar nu ați trimis actele. Am discutat cu cei de la FRF. Luni încărcăm toate actele, documentele și anexele care demonstrează că totul e plătit și totul va reveni la normal și vom lua licența. Am fost și noi surprinși când am primit telefonul, dar am râs când ne-am dat seama ce s-a întâmplat.

Am spus că Rapidul e o echipă specială. Doar la noi se putea întâmpla așa ceva. Să plătești în plus și să te trezești că nu iei licența. Totul e în regulă. Vom trimite acele documente legate de bonusurile celor trei jucători. Rapid va juca anul viitor în Europa”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate pentru FANATIK.