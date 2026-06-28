Sport

Șoc în SuperLiga! Pleacă definitiv din România după ce frații săi au scris istorie la Campionatul Mondial

După ce frații săi au realizat performanțe fantastice la Cupa Mondială, Kevin Luckassen (32 de ani) a luat o hotărâre neașteptată. FANATIK a aflat ce se întâmplă cu atacantul olandez.
Bogdan Ciutacu
28.06.2026 | 23:58
Soc in SuperLiga Pleaca definitiv din Romania dupa ce fratii sai au scris istorie la Campionatul Mondial
EXCLUSIV FANATIK
Decizie surprinzătoare luată de Kevin Luckassen (32 de ani). Sursă foto: sport.pictures.eu.
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Kevin Luckassen trăiește momente de mare bucurie pentru că frații săi sunt protagoniști în partidele de la Cupa Mondială 2026. În timp ce-i urmărește de la televizor, atacantul a luat o decizie fermă în privința viitorului său.

Decizie neașteptată luată de Kevin Luckassen

Rămas liber de contract în vara lui 2024 după ce Gloria Buzău a retrogradat în Liga 2, Kevin Luckassen a fost achiziționat de FC Argeș. Fotbalistul a contribuit din plin la parcursul excelent al piteștenilor, care au ajuns în play-off-ul SuperLigii și au jucat semifinale în Cupa României.

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Înțelegerea sa cu FC Argeș s-a încheiat la finalul sezonului trecut, iar FANATIK a aflat că atacantul a anunțat conducerea clubului că nu mai vrea să continue. Mai mult decât atât, acesta este hotărât să nu mai joace la nicio formație din România.

”Kevin nu a vrut să continue la noi și a decis să plece definitiv din România. Nu vrea să mai joace aici”, a declarat Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cifrele lui Kevin Luckassen la FC Argeș

În ciuda faptului că a ajuns abia la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut la FC Argeș, Kevin Luckassen a fost un jucător important pentru antrenorul Bogdan Andone. El a jucat 25 de meciuri în toate competițiile, reușind 4 goluri (toate în Cupa României) și două pase decisive.

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Fost internațional olandez U18 și U19, atacantul și-a făcut junioratul la AZ Alkmaar, însă nu a reușit să debuteze la echipa mare pentru că a fost cedat la formația scoțiană Ross County. Luckassen a mai jucat în cariera sa la Slovan Liberec, SKN St. Polten, Northampton, Almere City, Poli Iași, Viitorul, Kayserispor, Sepsi OSK, Rapid, UTA, Al-Batin și Gloria Buzău.

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Frații lui Kevin Luckassen, show la CM 2026

Kevin Luckassen mai are trei frați fotbaliști, iar doi dintre ei participă la Cupa Mondială 2026. Este vorba de Kevin Brobbey, atacantul naționalei Olandei, și Derrick Luckassen, fundașul central al reprezentativei Ghanei.

Cei doi au intrat în istoria competiției, fiind primii frați din istoria competiției care reușesc să înscrie la același turneu final pentru două țări diferite. Derrick Luckassen a marcat pentru Ghana în înfrângerea în fața Croației, scor 1-2.

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Kevin Brobbey a punctat de trei ori în faza grupelor și pare să fie atacantul descoperit de Ronald Koeman pentru selecționata Olandei. După ce a reușit o ”dublă” în partida cu Suedia, fratele fostului jucător de la FC Argeș și-a trecut numele pe lista marcatorilor și la întâlnirea cu Tunisia.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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