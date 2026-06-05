Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”

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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul Zeljko Kopic (48 de ani). Sosit în urmă cu doi ani și jumătate, croatul a făcut adevărate minuni pe banca ”câinilor” și a fost extrem de apreciat de suporteri.

Despărțire neașteptată între Zeljko Kopic și Dinamo

Văzut ca fiind principalul artizan al creșterii extraordinare a lui Dinamo în ultimii ani, Zeljko Kopic . Clubul a anunțat că despărțirea s-a făcut de comun acord.

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”Mulțumim, Zeljko Kopic! Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor. Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Zeljko Kopic a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

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Pe durata celor două sezoane și jumătate, Zeljko Kopic a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

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Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare. Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopic pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a grupării dinamoviste.

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Kopic a renunțat la doi ani de contract cu Dinamo

Anunțul este unul cu atât mai surprinzător cu cât în urmă cu trei săptămâni, înaintea barajului pentru Conference League, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a explicat că Zeljko Kopic mai are doi ani de contract și .

”Kopic are contract 2 ani de zile. Dacă va primi ofertă care să îi convingă foarte mult și îi conving banii, vom înțelege chestia asta. Eu nu știu nimic. Clubul nu a primit nicio ofertă”, declara Nicolescu la acel moment.

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Cifrele lui Zeljko Kopic pe banca lui Dinamo

Zeljko Kopic a venit la Dinamo în decembrie 2023, într-o perioadă în care ”câinii” traversau o perioadă extrem de dificilă. A stat pe banca tehnică 115 meciuri și a înregistrat 44 de victorii, 39 de remize și 32 de eșecuri.

În primul său sezon la Dinamo a reușit in extremis salvarea de la retrogradare, iar în următoarele două stagiuni a reușit să ducă echipa în play-off-ul SuperLigii. Plecarea sa este cu atât mai surprinzătoare, cu cât a reușit de fiecare dată să îndeplinească obiectivul stabilit.