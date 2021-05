Șoc în tabăra Războinicilor, în ediția de duminică seară Survivor România! După ce Daniel Pavel a anunțat că Sindy este cea care va fi eliminată, tânăra le-a spus colegilor ceva de-a dreptul surprinzător.

Plecarea ei a șocat pe toată lumea, deși nu a intrat de câteva săptămâni pe traseu, fiind accidentată la genunchi. Sindy le-a transmis ceva de necrezut coechipierilor înainte de a-și lua rămas-bun de la fiecare în parte.

Sindy a fost automat nominalizată, alături de Marius și Sorin, întrucât Maria și Albert au fost favoriții publicului, Andrei fiind pe locul trei. Noii concurenți, Bogdan și Adelina, au avut imunitate săptămâna aceasta.

Șoc în tabăra Războinicilor la Survivor România! Ce le-a spus Sindy colegilor, după eliminare

Din moment ce a primit cele mai puține voturi din partea publicului, Sindy a fost următoarea eliminată din echipa albastră, care a pierdut ambele jocuri de imunitate ale săptămânii. Războinica le-a spus colegilor că nu regretă nimic și că a trăit momente de neuitat în cele două luni în care a luptat pe trasee.

Tânăra de 26 de ani a primit vestea cu zâmbetul pe buze și este fericită că se va întoarce acasă, alături de cei dragi. Sindy a recunoscut că a avut o presimțire înainte de eliminare, mai ales că toți concurenții s-au bucurat de un cadou de Paște și au primit mesaje video de la familie și prieteni.

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung până aici, mi-am dorit mult să ajung la această competiție.

O să plec cu capul sus. Nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu am nicio problemă. Câștigătorul să fie unul din echipa mea și le urez baftă tuturor. Mi-a plăcut, a fost frumos. Mă duc acasă la ai mei, oricum mă așteaptă. Am primit acel video și au spus că mă așteaptă, au avut și ei o presimțire, pentru că telepatia noastră e foarte puternică.

Nimic nu e mai important decât familia pentru mine, mă gândeam că pot să stau mai mult timp departe de familia mea…

Chiar înainte să vin le-am spus părinților că m-aș muta într-un loc exotic, dar aici am realizat că nu a m-aș muta nici măcar din oraș, să nu-i pot îmbrățișa, să vorbim doar la telefon e nimic. O să apreciez totul mult mai mult când ajung acasă”, a transmis Sindy înainte de a-și îmbrățișa colegii.

Cu capul sus și plină de optimism, Sindy s-a dus la fiecare coleg în parte, inclusiv la Maria și Albert, cu care a avut conflicte în ultimele săptămâni.