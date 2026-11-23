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Sinner va lipsi aproximativ 4 luni din circuit, astfel că numărul 2 ATP va rata Australian Open, primul Grand Slam al sezonului. Potrivit presei din Italia, Jannik Sinner se va opera la genunchiul drept și a luat această decizie după ce s-a consultat cu medicul ortoped Lasse Lempaien, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în chirurgia tendoanelor membrelor inferioare, potrivit

Jannik Sinner se va opera și va lipsi din circuit aproximativ patru luni

Sportivul din Italia a părăsit Bolzano cu destinația Turku, Finlanda, operația sa fiind programată marți, 24 noiembrie, la clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa. Italianula a avut mari probleme cu tendinopatia în ultima perioadă, astfel că soluția intervenției nu a mai putut fi ignorată.

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Sinner plănuiește să se întoarcă pe teren la forma care l-a consacrat, însă înainte va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare. Absența sa este considerată o lovitură mare pentru circuitul ATP, mai ales că specialiștii se întreabă dacă italianul se va întoarce vreodată la forma care l-a consacrat și dacă vom mai avea dueluri pentru primul loc

Jannik Sinner și-a propus să revină la forma care l-a consacrat, însă va avea nevoie de timp

Ultima apariție a lui Jannik Sinner pe terenul de tenis a avut loc în luna iulie, atunci când sportivul a câștigat finala de la Wimbledon în fața lui Alexander Zverev. De altfel, Sinner a fost prezent la Turneul Campionilor doar ca și invitat special pentru a-și saluta fanii din Italia și din lume, iar acum totul va depinde recuperarea din următoarele luni.

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În urmă cu mai multe săptămâni, Sinner încerca să rămână optimist și anunța că mai vrea să practice tenisul chiar și 15 ani la cel mai înalt nivel. „Sper să joc câteva turnee înainte de Australian Open, dar trebuie să respect protocoalele medicale pentru a evita probleme mai grave. Este important să am grijă de corpul meu. Vreau să mai joc încă 10-15 ani..

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Accidentarea este ceea ce este. Încep să privesc tenisul într-o lumină diferită, mai pozitivă. Înainte, totul părea firesc: să călătoresc prin lume și să câștig turnee. Acum apreciez cu adevărat ceea ce am realizat”, a explicat sportivul.