Șoc în tenisul mondial! Suspendare fără precedent: nu mai are voie să joace până în 2050!

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Șoc în tenisul mondial! Stefan Milićević, un sârb în vârstă de 29 de ani, a primit o suspendare de 24 de ani pentru trucarea meciurilor. Tenismenul nu va mai avea dreptul să participe la competiții oficiale până în anul 2050. Sancțiunea a fost dictată în urma unei anchete desfășurate de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Cine este Stefan Milićević, tenismenul sârb suspendat până în 2050. A câștigat doar 4.858 de dolari din tenis

Stefan Milićević s-a născut în 1997, la Belgrad, și a început să practice tenisul la vârsta de cinci ani, la clubul Olimp. Nu a reușit însă să se apropie de nivelul celor mai importanți jucători din circuitul ATP. A evoluat în special la turnee mici din regiune, iar ancheta ITIA a scos la iveală implicarea sa în trucarea mai multor partide.

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Cea mai bună clasare a sa a fost locul 1.338 ATP, atins în august 2014. Nu a participat pe tabloul principal al vreunui turneu de Grand Slam și nu a reușit să pătrundă în prima mie mondială. Potrivit informațiilor publicate de presa sârbă, Milićević a câștigat numai 4.858 de dolari din premii pe parcursul întregii cariere.

Șase meciuri trucate. Ce au descoperit anchetatorii

Joi, 15 octombrie, a anunțat că Stefan Milićević a fost suspendat pentru 24 de ani, după ce a încălcat în repetate rânduri regulamentul anticorupție. Ancheta a vizat activități desfășurate între 2022 și 2024, perioadă în care sârbul a fost implicat în manipularea mai multor partide. Potrivit ITIA, Milićević a fost găsit responsabil pentru trucarea a șase meciuri. În plus, a încercat să influențeze rezultatele altor șase confruntări.

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Anchetatorii au stabilit că activitatea sârbului nu s-a limitat la propriile meciuri. Acesta a recrutat sau a încercat să recruteze mai mulți tenismeni pentru a participa la trucarea unor partide. ITIA nu a precizat însă identitatea sportivilor implicați și nici numărul exact al celor care au acceptat propunerile. De asemenea, instituția nu a publicat lista completă a meciurilor manipulate și nici informații despre sumele de bani obținute în urma acestor activități.

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A ignorat de șapte ori anchetatorii. Cum a ajuns să primească o suspendare de 24 de ani

Potrivit , anchetatorii au încercat de șapte ori să îl contacteze pe Milićević, folosind diferite mijloace de comunicare. Sârbul nu a răspuns solicitărilor și nu a oferit explicații în legătură cu acuzațiile formulate împotriva sa. Pe 24 septembrie 2026, tenismenul a fost notificat oficial cu privire la încălcările regulamentului anticorupție. Nici de această dată nu a transmis un răspuns în termenul stabilit. În aceste condiții, procedura a continuat conform regulamentului, iar sancțiunea a intrat în vigoare pe 9 octombrie.

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Decizia a fost anunțată public șase zile mai târziu. Milićević a primit o suspendare de 24 de ani și o amendă de 70.000 de dolari. Raportată la veniturile sale oficiale din tenis, sancțiunea financiară este de peste 14 ori mai mare decât totalul premiilor câștigate în carieră. Suspendarea se va încheia pe 8 octombrie 2050, când sportivul va avea 53 de ani. Până atunci, nu poate participa la competițiile organizate sau recunoscute de organismele care aplică regulamentul anticorupție.