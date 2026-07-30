Șoc! KuPS – Craiova NU se vede la TV! Cine a cumpărat drepturile

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Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din turul doi preliminar al Ligii Campionilor de Levski Sofia. După 0-1 în tur, . Astfel că parcursul echipei lui Coelho continuă în Europa League.

KuPS Kuopio – Universitatea Craiova Nu se vede la TV! Voyo a cumpărat drepturile tv

În turul trei preliminar, Universitatea Craiova va . Meciul tur va avea loc joi, 6 august, de la ora 20:00, pe terenul nordicilor, și nu va putea fi urmărit la TV în România.

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Asta pentru că drepturile tv au fost cumpărate de cei de la Voyo. Astfel, microbiștii care vor să urmărească partida vor avea posibilitatea să o facă pe platforma online a celor din trustul Pro, care transmit mai multe competiții sportive de top.

Universitatea Craiova caută revanșa în fața finlandezilor

Este o oportunitate pentru echipa lui Filipe Coelho să-și ia o , care au pus umărul la eliminarea Universități Craiova în sezonul precedent al Conference League.

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Atunci, în ultima etapă a grupei, oltenii au pierdut dramatic în deplasare cu AEK Atena, scor 2-3, deși au condus cu 2-0. Chiar și cu acest eșec, ”alb-albaștrii” ar fi putut ajunge în primăvara europeană, însă o serie de rezultate surprinzătoare i-au dus sub linia calificării.

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Iar unul dintre acestea a fost remiza nesperată scoasă de KuPS în fața lui Crystal Palace, formație care avea să câștige în final Conference League. Punctul obținut i-a ajutat pe finlandezi să termine în clasament deasupra Craiovei, datorită golaverajului mai bun.

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Universitatea Craiova, cap de serie în play-off

Dacă va reuși să treacă de KuPS în turul 3 preliminar al Europa League, , ultima înainte de intrarea în grupă.

Acest lucru va fi posibil pentru că oltenii vor vor prelua coeficientul ridicat al campioanei Finlandei. Astfel, trupa lui Filipe Coelho va scăpa de adversari extrem de grei în ultima fază preliminară.