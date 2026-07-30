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Șoc! KuPS – Craiova NU se vede la TV! Cine a cumpărat drepturile

Universitatea Craiova își continuă parcursul în Europa League, după eliminarea suferită în fața lui Levski Sofia. Meciul tur din Finlanda nu se vede la TV. Cine a cumpărat drepturile.
Marian Popovici
30.07.2026 | 18:31
Soc KuPS Craiova NU se vede la TV Cine a cumparat drepturile
breaking news
KuPS - Universitatea Craiova nu se vede la TV în România. Foto: colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din turul doi preliminar al Ligii Campionilor de Levski Sofia. După 0-1 în tur, bulgarii au remizat, scor 2-2, reușind să țină piept revenirii oltenilor de la 0-2. Astfel că parcursul echipei lui Coelho continuă în Europa League.

KuPS Kuopio – Universitatea Craiova Nu se vede la TV! Voyo a cumpărat drepturile tv

În turul trei preliminar, Universitatea Craiova va întâlni KuPS Kuopio, campioana Finlandei. Meciul tur va avea loc joi, 6 august, de la ora 20:00, pe terenul nordicilor, și nu va putea fi urmărit la TV în România.

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Asta pentru că drepturile tv au fost cumpărate de cei de la Voyo. Astfel, microbiștii care vor să urmărească partida vor avea posibilitatea să o facă pe platforma online a celor din trustul Pro, care transmit mai multe competiții sportive de top.

Universitatea Craiova caută revanșa în fața finlandezilor

Este o oportunitate pentru echipa lui Filipe Coelho să-și ia o bine meritată revanșă în fața celor de la KuPS, care au pus umărul la eliminarea Universități Craiova în sezonul precedent al Conference League.

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Atunci, în ultima etapă a grupei, oltenii au pierdut dramatic în deplasare cu AEK Atena, scor 2-3, deși au condus cu 2-0. Chiar și cu acest eșec, ”alb-albaștrii” ar fi putut ajunge în primăvara europeană, însă o serie de rezultate surprinzătoare i-au dus sub linia calificării.

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Iar unul dintre acestea a fost remiza nesperată scoasă de KuPS în fața lui Crystal Palace, formație care avea să câștige în final Conference League. Punctul obținut i-a ajutat pe finlandezi să termine în clasament deasupra Craiovei, datorită golaverajului mai bun.

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Universitatea Craiova, cap de serie în play-off

Dacă va reuși să treacă de KuPS în turul 3 preliminar al Europa League, Universitatea Craiova se va afla în urna capilor de serie la tragerea la sorți pentru faza play-off-ului, ultima înainte de intrarea în grupă.

Acest lucru va fi posibil pentru că oltenii vor vor prelua coeficientul ridicat al campioanei Finlandei. Astfel, trupa lui Filipe Coelho va scăpa de adversari extrem de grei în ultima fază preliminară.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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