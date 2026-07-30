Șoc! KuPS – Craiova NU se vede la TV! Cine a cumpărat drepturile

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din turul doi preliminar al Ligii Campionilor de Levski Sofia. După 0-1 în tur, bulgarii au remizat, scor 2-2, reușind să țină piept revenirii oltenilor de la 0-2. Astfel că parcursul echipei lui Coelho continuă în Europa League.
În turul trei preliminar, Universitatea Craiova va întâlni KuPS Kuopio, campioana Finlandei. Meciul tur va avea loc joi, 6 august, de la ora 20:00, pe terenul nordicilor, și nu va putea fi urmărit la TV în România.
Asta pentru că drepturile tv au fost cumpărate de cei de la Voyo. Astfel, microbiștii care vor să urmărească partida vor avea posibilitatea să o facă pe platforma online a celor din trustul Pro, care transmit mai multe competiții sportive de top.
Este o oportunitate pentru echipa lui Filipe Coelho să-și ia o bine meritată revanșă în fața celor de la KuPS, care au pus umărul la eliminarea Universități Craiova în sezonul precedent al Conference League.
Atunci, în ultima etapă a grupei, oltenii au pierdut dramatic în deplasare cu AEK Atena, scor 2-3, deși au condus cu 2-0. Chiar și cu acest eșec, ”alb-albaștrii” ar fi putut ajunge în primăvara europeană, însă o serie de rezultate surprinzătoare i-au dus sub linia calificării.
Iar unul dintre acestea a fost remiza nesperată scoasă de KuPS în fața lui Crystal Palace, formație care avea să câștige în final Conference League. Punctul obținut i-a ajutat pe finlandezi să termine în clasament deasupra Craiovei, datorită golaverajului mai bun.
Dacă va reuși să treacă de KuPS în turul 3 preliminar al Europa League, Universitatea Craiova se va afla în urna capilor de serie la tragerea la sorți pentru faza play-off-ului, ultima înainte de intrarea în grupă.
Acest lucru va fi posibil pentru că oltenii vor vor prelua coeficientul ridicat al campioanei Finlandei. Astfel, trupa lui Filipe Coelho va scăpa de adversari extrem de grei în ultima fază preliminară.