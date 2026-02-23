Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul primar își poate recâștiga vila sechestrată

ADVERTISEMENT

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a ajuns într-un punct mort în demersul de recuperare a prejudiciului de la Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei condamnat la 10 ani și 8 luni, sentință comutată ulterior în 9 ani și 8 luni de închisoare.

Cât a recuperat ANAF de la Sorin Oprescu, la patru ani după condamnare

Sorin Oprescu scapă din nou de executarea silită. ANAF vrea să recupereze de la fostul primar aproape 3,4 milioane lei. O parte din prejudiciu a intrat deja în etapa de executare, după ce Fiscul a confiscat vila din cartierul Primăverii cumpărată pe numele iubitei fostului primar, medicul Adriana Nica.

Imobilul respectiv, evaluat la 2,69 de milioane lei, a fost supus confiscării extinse, după ce instanța a stabilit că a fost cumpărat din surse ilicite, având-o pe femeie drept interpus. Potrivit informațiilor FANATIK, ANAF mai are o diferență de 472.228,61 de lei pe care încearcă s-o recupereze. În acest sens, procurorii au pus sechestru, încă din faza urmăririi penale, asupra unui imobil deținut de Sorin Oprescu în comuna Ciolpani.

ANAF nu mai poate executa vila lui Sorin Oprescu din Ciolpani

Problema a apărut în momentul în care ANAF a încercat să treacă la valorificarea vilei din Ciolpani și s-a lovit de o problemă bizară. În sentința definitivă emisă de Curtea de Apel București în 2022, precum și în decizia de fond din 2015, judecătorii nu au specificat ”natura juridică” a sumei totale ce provenea din venituri ilicite.

Mai exact, magistrații au dispus , dar în privința celei din Ciolpani nu există această formulare.

”În aceste condiții, organul fiscal se află în imposibilitate obiectivă de a pune în executare măsura sechestrului asigurător instituit asupra imobilului din Ciolpani, câtă vreme nu este cunoscută natura sumei pentru care a fost menținut”, se arată într-o cerere de lămurire a dispozitivului înaintată de ANAF la Curtea de Apel București.

ANAF mai spune în cerere că ”din considerentele deciziei penale rezultă cu claritate intenția instanței de apel de a dispune confiscarea sumei de 472.228,61 de lei, însă aceasta a omis să dispună astfel”. Instituția a mai argumentat că, atât timp cât imobilul din Primăverii a fost supus confiscării extinse pe motiv că provine din venituri ilicite, aceleași măsuri ar trebui să se aplice și asupra celui din Ciolpani.

Fiscul a rămas cu cheltuielile de judecată și cu vila Adrianei Nica

a respins cererea, pe motiv că ANAF a depus o cerere identică în instanță, în cursul anului 2023. Cum judecătorii au respins cererea anterioară, nu o vor admite nici pe cea actuală întrucât s-ar aduce atingere ”autorității de lucru judecat”.

În lipsa unei formulări clare referitoare la natura sumei de recuperat, ANAF nu poate trece la confiscarea și valorificarea casei lui Sorin Oprescu din Ciolpani. Aceasta va rămâne sub sechestru, însă nu va fi executată efectiv până când se va lămuri situația juridică a datoriei. De asemenea, instituția nici nu poate avansa alte măsuri de recuperare a prejudiciului împotriva fostului primar.

Singura sumă pe care ANAF o mai poate recupera de la Sorin Oprescu este de 50.000 de lei, provenită din cheltuieli judiciare.

Sorin Oprescu ar putea cere ridicarea sechestrului

Fără o hotărâre penală care să dispună explicit confiscarea specială sau confiscarea extinsă, șansele ANAF de recuperare a prejudiciului devin tot mai mici. Teoretic, instituția mai are șansa stabilirii unei creanțe prin control fiscal (decizie de impunere), care se poate transforma în titlu executoriu fiscal. Această metodă ”ocolește” decizia penală, însă are șanse mici să treacă de instanță în cazul în care ar fi contestată de titular.

Există, însă, un scenariu și mai nefericit pentru statul român. Sorin Oprescu ar putea obține ridicarea sechestrului, dacă avocații vor demonstra în instanță că acesta nu mai are obiect și scop legitim, în lipsa titlului executoriu și imposibilitatea executării propriu-zise. În această variantă, Sorin Oprescu ar putea să-și recupereze legal imobilul sechestrat de procurori.