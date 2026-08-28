Șoc la Atletico Madrid! Julian Alvarez, diagnosticat cu o boală care afectează 332 de milioane de oameni. Clubul a început deja tratamentul

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Conform publicației , cei de la Atletico Madrid au început deja tratamentul fotbalistului, după ce Julian Alvarez a fost la medic și a prezentat documentele medicale corespunzătoare celor din conducerea clubului.

Julian Alvarez a fost diagnosticat cu o formă severă de depresie, boală care afectează 4% din populație

Julian Alvarez este principala țintă a celor de la FC Barcelona și a surprins pe toată lumea după ce a lipsit de la cel mai recent antrenament al lui Atletico Madrid. Motivul? Fotbalistul a fost diagnosticat cu o formă de „depresie severă”, conform postului spaniol de radio COPE, care citează surse din vestiar.

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Alvarez nu s-a s-a prezentat la antrenamentul dinaintea meciului pe care Atletico Madrid îl va disputa sâmbătă seara, în deplasare, împotriva celor de la Sevilla. Cel mai probabil, atacantul va rata astfel partida de pe Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan.

Fotbalistul se află momentan într-un război rece între Atletico Madrid, clubul său și FC Barcelona, formație care-l dorește cu orice preț pe Camp Nou pentru a-i acorda tricoul cu numărul 9, lăsat moștenire de Robert Lewandowski.

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Potrivit presei din Argentina, Alvares ar fi ajuns la un acord cu Barcelona pentru un contract pe cinci ani, însă Atletico refuză să negocieze cu campioana en-titre din La Liga. Mai mult, cei de la Atletico încearcă să-l convingă pe Alvarez să accepte o ofertă de la Arsenal Londra.

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Julian Alvarez vrea să ajungă la Barcelona cu orice preț, Atletico Madrid a decis să blocheze transferul

la debutul lui Atletico în acest sezon, contra celor de la Villarreal și nu mai își dorește să rămână la Madrid. Mai mult, se pare că nici suporterii nu-l mai doresc în tricoul lui Atletico, astfel că ruptura pare iminentă.

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În urmă cu mai multe zile, președintele Barcelonei, Juan Laporta, a transmis public pe social media că Barcelona îl dorește pe Alvarez, în timp ce oficialii Atletico Madrid au răspuns prin intermediul Marca și au transmis că există „0% șanse” ca Barcelona să-l transfere pe argentinian.

Directorul executiv al lui Atletico, Miguel Angel Gil Marin, a declarat că Julian trece printr-o perioadă „foarte grea, pentru că au existat oameni care s-au ocupat să-l păcălească și să-l deruteze”. Este un om extraordinar, un profesionist extraordinar și un fotbalist extraordinar, care este complet derutat și care trece acum printr-o situație foarte, foarte dificilă, atât pe plan personal, cât și profesional”, a adăugat Gil Marin. E neclar dacă depresia de care suferă Alvarez a fost declanșată de faptul că Atletico îi interzică să plece la Barcelona.