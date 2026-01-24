Sport

Șoc la Australian Open! Naomi Osaka s-a retras, după scandalul cu Sorana Cîrstea. „Îmi frânge inima"

Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open după victoria cu Sorana Cîrstea. Nipona a acuzat probleme medicale. Adversara ei se califică automat în optimi.
Alex Bodnariu
24.01.2026 | 11:37
Soc la Australian Open Naomi Osaka sa retras dupa scandalul cu Sorana Cirstea Imi frange inima
Naomi Osaka, out de la Australian Open! Nipona s-a retras după meciul cu Sorana Cîrstea
Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open! Nipona a abandonat turneul de la Antipozi după ce a trecut, în turul al doilea, de Sorana Cîrstea. Sportiva din Japonia și-a anunțat fanii că nu se va prezenta la meciul cu Maddison Inglis din cauza unor probleme medicale.

Naomi Osaka, out de la Australian Open! Nipona s-a retras după meciul cu Sorana Cîrstea

În turul al doilea, Naomi Osaka a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi și urma să se dueleze cu Inglis, jucătoare venită din calificări, pentru un loc în turul patru la Australian Open. Partida nu se va mai juca, însă, întrucât nipona se confruntă cu probleme de sănătate.

„A trebuit să iau o decizie dificilă și să mă retrag. Corpul meu are nevoie de odihnă după ultimul meci. Eram atât de nerăbdătoare să mențin acest ritm, care înseamnă atât de mult pentru mine, așa că să spun stop îmi frânge inima.

Nu pot risca însă să sufăr o accidentare mai gravă, pentru că îmi doresc să revin rapid în circuit. Vă mulțumesc tuturor pentru suport, le sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au susținut. Vreau să îi mulțumesc și întregii mele echipe pentru că mi-a fost mereu alături, dar și organizatorilor, care au fost mereu amabili”, a scris Osaka pe rețelele de socializare.

Dispută aprinsă între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open

Această decizie vine la scurt timp după scandalul în care Naomi Osaka și Sorana Cîrstea au fost implicate. La finalul meciului direct de la Australian Open, românca i-a reproșat niponei atitudinea lipsită de fair-play, iar sportiva din Japonia a dat de înțeles că nu înțelege de unde vine această frustrare.

„Nimeni nu s-a plâns despre asta înainte, iar arbitrul nu mi-a spus că greșesc. Mi-a spus că sunt în regulă. Am crezut că am depășit momentul. Nu sunt genul de persoană care acceptă să fie tratată cu lipsă de respect într-un mod relaxat. Am strigat de câteva ori, în acel game, ca să mă încurajez, dar m-am stors de puteri. Sunt obosită acum”, declara Osaka după meciul cu Sorana.

