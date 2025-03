Șoc la Buzău! Constantin Budescu nu mai este dorit de Ilie Stan! Gloria i-a pregătit rezilierea contractului

Gloria Buzău se pregătește să renunțe la serviciile veteranului Constantin Budescu. nu face parte din planurile noului antrenor Ilie Stan (57 de ani), în contextul luptei echipei pentru evitarea retrogradării.

Gloria Buzău vrea reziliere amiabilă cu Constantin Budescu

Oficialii lanternei din Superliga au stabilit detaliile unei rezilieri amiabile cu Constantin Budescu. Potrivit jurnalistului buzoian Vali Mocanu, fotbalistul ar urma să-și primească la zi toate drepturile contractuale.

Rezilierea ar urma să fie parafată luni, 31 martie, când este programat meciul Gloria Buzău – Oțelul, sau cel târziu marți, 1 aprilie. Budescu ar urma să primească circa 30.000 de euro pentru despărțirea amiabilă. Contactat de FANATIK, fotbalistul a infirmat informația, într-un mod foarte expeditiv: ”Nu reziliez contractul cu Gloria Buzău!”.

În ultima perioadă, Budescu a acuzat probleme la gambă și a lipsit de la ultimele trei meciuri disputate de Gloria Buzău. Fostul tricolor a fost transferat de formația nou-promovată în iulie 2024 și are contrat până la finalul sezonului actual, 30 iunie 2025. Budescu a jucat în 23 de meciuri în sezonul regular, sub comanda fostului antrenor, Eugen Neagoe, a marcat de cinci ori și a dat o pasă decisivă.

Ilie Stan vrea să salveze Gloria Buzău de la retrogradare

Gloria Buzău a debutat cu dreptul sub comanda noului antrenor . ”Nu îți închipui cât de bucuros sunt! Această victorie vine după o perioadă lungă în care jucătorii au suferit. Eu am venit pentru că am crezut în acești jucători. Nu mi-a fost ușor. Sunt multe de făcut, dar lucrurile simple se învață ușor.

A trebuit să lucrez cu ei zi de zi. Ei trebuie să înțeleagă un lucru: sunt profesioniști și joacă pentru familiile lor. Pentru mine, dar și pentru ei, trebuie să fie un nou început.

Pentru jucători, lucrurile se văd mai bine acum. Poate să fie un nou început pentru noi toți. Nu vreau să discut despre situația financiară. Nu o să fie niciun fel de probleme legate de salarii”, a declarat Ilie Stan.

Antecedentele lui Ilie Stan

În trecut, Ilie Stan a demonstrat că nu ezită să renunțe la jucători care nu se aliniază cerințelor sale sau nu contribuie la obiectivele echipei, indiferent de nume.

În 2007, Ilie Stan a fost demis de la conducerea Gloriei Buzău, după ce a refuzat să ofere explicații pentru excluderea din lot a patru jucători. Antrenorul a decis să-i trimită la echipa a doua pe Nelu Popliacă (30 de ani), Sorin Chirciu (28), Salih Jaber (24) și Dănut Voicilă (28), menționând că, deși aceștia sunt jucători buni, nu se încadrează în cerințele sale și nu are rost să-i țină în lot atâta timp cât nu se va baza pe ei.

Greva de la UTA și excluderile de la Mioveni

Ilie Stan a mai fost nevoit să gestioneze conflicte cu jucătorii și în scurta perioadă în care a pregătit UTA, în 2004. Tehnicianul i-a anunțat că nu mai intră în vederile lui pe Marius Popescu, Dorin Rădoi, Mihai Grozav, Ştefeligă, Laurențiu Costache, Petruţ, Ciubăncan, Albeanu, Petruş Manta şi Lingurar, decizie care a provocat o grevă generală la echipă. Ilie Stan a fost susținut de conducerea clubului, iar jucătorii Cristi Panin, Adrian Drida, Marius Ciubăncan, Cristian Albeanu, Ciprian Luca şi Marius Popescu au fost dați afară.

Un alt exemplu, în 2011, la Mioveni, unde ”Iliesta” a avut ca obiectiv tot salvarea de la retrogradare. Antrenorul nu a avut nicio reținere să ia măsuri drastice pentru a implementa stilul său de joc, bazat pe disciplină și muncă, renunțând la cinci jucători precum Cristi Hăisan, Leonard Naidin, Ilie Baicu, Iulian Vladu și Codruț Lircă, pe care nu-i considera de nivelul primului eșalon.

Demis de la Vaslui de Adrian Porumboiu, după un conflict cu Lucian Sânmărtean

De asemenea, în 2014, când a fost antrenor la Vaslui, Ilie Stan a vrut să-l excludă din lot pe Lucian Sânmărtean, un jucător de top, dar pe care îl considera dificil de controlat. În urma scandalului, patronul Adrian Porumboiu l-a demis pe Ilie Stan după doar două etape din campionatul 2013-2014.

”Am pierdut un meci, iar Ilie Stan mi-a reproşat că nu am dat totul, oarecum agresiv. După asta am avut o partidă câştigată, apoi un antrenament la Vaslui şi am avut un schimb de replici la antrenament. El mi-a zis: ’Nu te implici la antrenament, cine te crezi? Dacă nu vrei să te antrenezi, te rog frumos să părăseşti antrenamentul’. Am fost oarecum provocat, deşi mie mi-a plăcut ca om când a venit, am avut multe discuţii cu el la început.

Am zis: ’OK, eu am să ies’ şi am ieşit, după care el a avut o discuţie cu Porumboiu, patronul clubului: ’Vreau să plece Lucian fiindcă jucătorii îl ascultă pe el şi nu pot să-l controlez, e un tip dificil, pretenţios’. Porumboiu i-a zis: ’ Bine, domnu’ Ilie, poţi să pleci’”, a povestit Lucian Sânmărtean. Ulterior, Ilie Stan s-a plâns în presa locală că