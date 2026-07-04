Șoc la Campionatul Mondial: 8 jucători de la aceeași echipă, depistați pozitiv la o substanță interzisă!

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Tunisia a fost eliminată de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic încă din faza grupelor. Naționala nord-africană a încheiat pe ultimul loc grupa F, din care au mai făcut parte Olanda, Japonia și Suedia, cu înfrângeri pe linie și cu un golaveraj dezastruos, de 2-12. Tunisienii și-au înlocuit selecționerul chiar după prima partidă de la acest turneu final.

Opt jucători tunisieni, depistați pozitiv la clenbuterol, substanță interzisă de WADA, pe timpul participării lor la Campionatul Mondial

Iar acum ei se confruntă cu o problemă chiar și mai mare. Potrivit , nu mai puțin de opt jucători ai acestei naționale, care au făcut parte din lotul pentru Mondial bineînțeles, au fost depistați pozitiv la clenbuterol, o substanță interzisă de către WADA (Agenția Mondială Anti Doping). Este vorba despre o substanță care în anumite țări este folosită în medicamente cu scopul tratării astmului.

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Pe de altă parte însă, este cunoscut faptul că această substanță este folosită destul de des și de către body-builderi, întrucât, pe lângă faptul că relaxează căile respiratorii dinspre plămâni, ea mai are și rolul de a reduce grăsimea din corp, fără ca masa musculară să fie afectată. Acesta este motivul pentru care a ajuns pe lista substanțelor interzise.

În mod evident, este vorba despre un avantaj pe care sportivii care folosesc această substanță l-ar avea față de competitorii lor. În acest context, este clar că, dacă se va stabili că fotbaliștii tunisieni respectivi au consumat clenbuterol în mod intenționat, jucătorii în cauză urmează să fie sancționați conform regulamentului WADA aflat în vigoare.

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Șanse mari de contaminare accidentală

Doar că există posibilitatea, destul de mare, să fi fost vorba de fapt despre o contaminare accidentală. Asta pentru că în trecut au fost depistate cazuri similare, , naționala tunisiană având cantonamentul la Monterrey pe durata parcursului ei de la Concret, în această țară, printre altele, clenbuterolul este folosit ca factor de creștere mai rapidă a animalelor de fermă, în special în cazul bovinelor.

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Astfel, se crede că sunt șanse foarte mari ca substanța respectivă să fi ajuns să fie consumată de către jucătorii tunisieni în cauză prin prisma faptului că ei au mâncat la un momentat pe durata șederii lor în Mexic carne contaminată cu clenbuterol, în contextul explicat anterior. Dacă acest scenariu se confirmă, iar fotbaliștii și reprezentanții lor vor putea să demonstreze concret acest lucru, atunci cel mai probabil că ei vor scăpa de suspendări în această speță.