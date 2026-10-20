Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică le dă ultimatum la jucători și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu pot să accept așa ceva”

ADVERTISEMENT

ceea ce a provocat o reacție destul de virulentă a antrenorului Marius Șumudică. Acesta s-a arătat foarte dezamăgit de prestația jucătorilor săi și a anunțat că va avea o discuție pe față cu aceștia și cu conducerea clubului, nefiind exclus să plece de la echipă dacă nu vor ajunge la un numitor comun.

Marius Șumudică amenință cu plecarea de la CFR Cluj. „Toate au o limită!”

Șoc la CFR Cluj! și ia tot mai serios în calcul o soluție radicală. Reputatul tehnician a anunțat că va avea o discuție pe față cu elevii săi și dacă nu va vedea o schimbare de atitudine din partea acestora, se gândește să plece de la echipă, deoarece nu mai acceptă să se zbată în mediocritate.

ADVERTISEMENT

„Ăștia suntem în momentul de față și trebuie să acceptăm ceea ce putem să facem. Dacă se vorbește de FCSB că arată de play-out, noi arătăm de baraj. De barajul pentru retrogradare. Este inadmisibil ce se întâmplă. Toate au o limită. Și ca să nu vă dau vreo bombă în direct sau ceva de genul ăsta, o să am o discuție săptămâna asta foarte serioasă, fiindcă așa ceva nu se poate. Toate au o limită!

Din punct de vedere al celor din conducere n-am ce să reproșez. Dar dacă așteptările lor sunt altele decât eu le consider în momentul de față, atunci n-are rost să continuăm. Nu vreau să le înșel așteptările nici celor de aici sau suporterilor, fiindcă m-am evaluat și mi-am dat seama în momentul de față unde ne aflăm. La noi este o situație foarte, foarte grea. Plecând de la omogenitate, plecând de la relații de joc, plecând de la adaptarea jucătorilor care au venit, unii au pierdut pregătirea.

ADVERTISEMENT

E foarte greu, că toată lumea zice: «Păi ai avut trei săptămâni», păi trei săptămâni, scuză-mă, a trebuit să le dau trei zile libere, după care am încercat să fac un joc amical și nu puteam să-i încarc nici pentru jocurile alea două amicale înainte să nu se rupă, ca să le dau minute să joace. Și sunt o sumă de «n» de motive în momentul de față care mă fac să cred că și punctele pe care le-am făcut până în momentul de față sunt foarte multe.

ADVERTISEMENT

Fiindcă în momentul în care am venit eram pe locul 14, eram cu 3 puncte, am ajuns să facem 13 puncte, să câștigăm niște meciuri, dar să ne prezentăm cum ne-am prezentat la UTA, pentru mine este o dezamăgire extrem de mare. Nu pot să accept așa ceva, nu pot să accept. În momentul în care toată săptămâna pregătim ceva, în momentul în care spun ceea ce trebuie să facem, în momentul în care noi nu avem pic de agresivitate… Credeți că dacă am câștigat un meci la Pitești, unde și acolo a fost așa, ok, n-am jucat extraordinar, dar am avut măcar atitudine. Dacă în fotbal n-ai atitudine, n-ai dorință, nu ai, nu vrei să te autodepășești și tu crezi că acuma prin procesul ăsta de insolvență stăm bine-mersi să stăm să ne luăm banii la timp și să nu facem niciun fel de efort.

ADVERTISEMENT

Aici intervine lipsa de obiectiv. Mentalitatea, probabil, în momentul de față nu pot să o schimb. Este foarte, foarte greu de lucrat în condițiile astea. O să am o discuție astăzi cu jucătorii, în primul rând”, a răbufnit Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică acuză plecările în masă de la CFR Cluj

Acesta a continuat în aceeași manieră dură cu jucătorii, fiindcă e inacceptabil ca aceștia să aibă doar pretenția să-și primească salariile la timp, fără să ofere nimic în schimb. În plus, . „O să am o discuție cu jucătorii, fiindcă nu se mai poate. Am acceptat, i-am lăsat la cald… Nu-mi place să vorbesc. O să am o discuție cu ei și după care o să am o discuție cu, cu conducerea clubului prin care să vedem, să comunicăm și să vedem în momentul de față ce ce e de făcut. Fiindcă nu se poate așa.

ADVERTISEMENT

Trebuie să înțeleagă și jucătorii care au venit, că să îmbrace tricoul CFR nu înseamnă numai să vină în data de 25 și să-ți iei banii, că ești în insolvență și loc călduț și să ne batem la locul 12. Eu nu accept lucrul ăsta, nu accept. Nu sunt făcut pentru asta. Nu, eu n-am venit să-mi iau banii și să termin pe locul 12-13 sau să fiu la baraj. Că dacă ne vom prezenta în continuare așa, suntem la baraj.

Există o oarecare doză de realism, că au plecat foarte mulți jucători. Am stat și mi i-am scos aseară. Păi au plecat Otto cu Popa, doi portari de valoare. Au plecat Simão, Bolgado, Cvek, Matei. Patru fundași centrali, care dintre ei cel puțin doi jucau titulari. Mi-a plecat Abeid, fundașul lateral. Mi-a plecat Keita, mi-a plecat Muhar, mi-a plecat Đjoković. Fică e accidentat de când am venit.

Au plecat jucători care au început sezonul anul trecut: Emmerllahu. Deac, ok, s-a oprit, era la limită. A plecat Korenica, a plecat Camara, a plecat Louis Munteanu, a plecat Zahovič, a plecat Alibek. Bă frate, sunt 18 jucători. N-a venit Mesia, eu înțeleg. Eu înțeleg tot ceea ce se întâmplă și știu unde am venit. Mi-am asumat, mi-am asumat lucrul ăsta, dar vreau să fim realiști toată lumea, nu să sufăr eu ca un câine, ci să înțelegem unde ne aflăm în momentul de față. Nu să visăm că prindem play-off-ul, nu să visăm că nu știu ce putem face, că luăm Cupa”, a mai spus Marius Șumudică.

Șumudică ia decizia plecării de la CFR Cluj după discuția cu jucătorii

Tehnicianul a reiterat ideea că nu e exclus să plece de la echipă în urma discuțiilor cu elevii săi, dacă va observa că aceștia sunt nemulțumiți de modul cum îi antrenează. „Vreau să vorbesc și eu cu jucătorii și să mă facă să înțeleg de ce antrenament de antrenament ne ducem în parametri de șase-șapte kilometri alergați și ajungem unde trebuie să ajungem. Iar când vine meciul nu câștigăm un duel, nu facem absolut nimic. Adică nu avem dorință. În afară de Braun, care e probabil nativ, vreau să știu și eu de ce mă prezint la meciul cu UTA și în prima repriză ne e frică să jucăm. De unde frica asta? Bă, dacă vă e frică, stați acasă. Stați acasă atunci, că mie nu mi-e frică. Dacă mi-era frică, nu veneam la CFR în situația asta.

Dar eu nu pot să le scot lor frica din cap de a primi o minge, de a da soluții coechipierului. Dacă n-aș antrena, aș zice. Dar zi de zi facem poziții. Zi de zi facem, la antrenament unde nu-i oponent suntem extraordinari. Când vine meciul, deodată am uitat tot ce am lucrat săptămâna respectivă. Așa nu putem, că n-avem cum să… Nu pot. Nu se pun miuțele. Punctele de la miuțe nu se pun. Și asta vreau.

Am stat, am cântărit-o, m-am gândit foarte bine. Dacă în urma discuțiilor pe care le voi avea cu jucătorii și există posibilitatea ca unii dintre ei să mai văd niște reacții, să-mi spună că nu e bine, poate, poate nu sunt mulțumiți de antrenorul Șumudică. Se poate întâmpla, nu? Și atunci ce să facem? Nu știu. Vreau să am o discuție cu ei, fiindcă dacă jucătorii sunt nemulțumiți de antrenorul Șumudică îmi iau bagajul și am plecat. Ce să fac?

Eu nu înțeleg. Adică atitudinea, lipsa de atitudine, lipsa de implicare… Să nu câștigi duelul, să nu te duci să nu faci presiune pe adversar, să nu… Adică lucrurile astea nu le înțeleg, nu mai vin numai de la mine, vin și de la ei. Astea vin de la tine ca persoană, ca fotbalist. În momentul când intri pe teren nu mai știi că ești în insolvență. Nu te mai gândești când ai pășit pe teren. Și motivația asta eu nu…

După care o să vorbesc cu cei din conducerea clubului, respectiv Marian Copilu, Ciprian Deac, eu știu, Răzvan Zăvăleanu, cu care am o relație foarte bună, și o să le spun: «Băi, oameni buni, ăsta este nivelul în momentul de față. Eu în condițiile astea e foarte greu să lucrez, fiindcă nu vreau să mă îmbolnăvesc și să stau să salvez echipa de la retrogradare în ultima etapă sau să stau să joc barajul. Nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot, că nu, nu spun că sunt eu Guardiola și ei sunt Industria Sârmei, Deșertul Gobi».

Să nu se înțeleagă greșit. Probabil și eu greșesc sau staff-ul meu. Poate și la noi există greșeli, dar trebuie să avem o comunicare, să punem lucrurile la punct, că nu poți să te prezinți la un meci cu UTA cum te-ai prezentat. Nu se poate să alergi sub o sută de kilometri iar. Nu se poate! E inadmisibil. Și asta nu mai e că ce să-i fac eu? Să-l opresc eu să nu alerge? Îl trag de hățuri? Astea sunt problemele care va trebui să le discutăm și să vedem cum ajungem”, și-a încheiat Șumudică tirada la adresa jucătorilor de la CFR Cluj în direct la FANATIK SUPERLIGA.