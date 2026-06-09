Șoc la Dinamo! Andrei Nicolescu a dezvăluit că Musi și Cîrjan ar putea părăsi echipa: „Sunt discuții deschise”

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Alex Musi (21 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani) sunt doi dintre fotbaliștii vandabili ai lui Dinamo, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit interese din străinătate pentru cei doi. După ce au ratat din nou preliminariile cupelor europene, „câinii” s-ar putea vedea nevoiți să renunțe la câțiva dintre jucătorii care au oferte.

Pleacă Alex Musi și Cătălin Cîrjan de la Dinamo? Ce spune Andrei Nicolescu despre discuțiile din străinătate

, iar acum ar putea să mai piardă doi jucători. Partea bună este aceea că ambii au contract cu „câinii roșii” până în 2029, ceea ce înseamnă că echipele care își doresc să-i aibă trebuie să achite sume de transfer.

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Fereastra de mercato se va deschide în curând, iar Andrei Nicolescu a vorbit atât despre țintele clubului, El a recunoscut că există discuții din străinătate atât pentru Musi, cât și pentru Cîrjan, însă până acum nu s-a primit nicio ofertă oficială pe adresa clubului: „Oferte scrise nu sunt, dar există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, ambele din străinătate”, a declarat Andrei Nicolescu la

Dinamo a ratat două achiziții! Unul dintre jucători i-a fost „furat” de fosta campioană a Belgiei

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo va avea un buget de transferuri de aproximativ 1,5 milioane de euro și deja stafful a început să urmărească posibile ținte pentru perioada de mercato. Din păcate pentru dinamoviști, două dintre variantele dorite de bucureșteni au picat.

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Președintele lui Dinamo a explicat că în cazul unuia dintre ei nu s-a primit niciun răspuns, în timp ce celălalt : „Vă spuneam că suntem în discuții cu jucători. Este vorba despre un jucător de la Bastia, însă nu am primit un răspuns. A trecut termenul și nu am primit niciun răspuns. Nu înțelegem ce se întâmplă, pentru că nu avem o comunicare. Pentru al doilea jucător, pe care noi îl vizam și pe care îl aveam de ceva timp pe radar, nu am putut să facem o ofertă care să-l convingă să vină la Dinamo. El a semnat în cele din urmă cu campioana de anul trecut din Belgia, Union St. Gilloise.

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Dacă ne hotăram undeva în martie, poate că-l aveam. A semnat acolo, acum asta este. Devenea jucător liber în această vară. Căutam să ne acoperim pe viitor, dar asta ne confirmă că avem ochi bun. Dinamo a făcut anul trecut transferuri pe care nu le-a plătit încă în totalitate. Mai are de plătit cam 1,2 milioane de euro și probabil că va mai avea un buget cam tot de atât pentru transferuri”, a mai spus Andrei Nicolescu pentru sursa citată.