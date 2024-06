Șoc la Dinamo! Dezvăluiri scandaloase despre Nicu Grameni, crainicul „câinilor”! Imagini și informații cu puternic impact emoțional. Prima reacție a lui Andrei Nicolescu

. Un tânăr de 14 ani l-a înjunghiat cu o foarfecă în spate pe un altul de 16 ani, după ce, conform informațiilor de la acel moment, acesta din urmă s-ar fi dus să-l agreseze.

Șoc la Dinamo! Crainicul „câinilor”, Nicu Grameni, acuzații halucinante! Imagini și informații care vă pot afecta emoțional

Două luni mai târziu, și invoca lipsa timpului, el fiind și solist vocal de ani buni. Însă, . Tot în curtea Ministerului Afacerilor Interne avea să fie făcut public un alt gest incredibil. În februarie 2024, un antrenor în vârstă de 20 de ani a fost reținut „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol” asupra unei fetițe de 7 ani, anunța Poliția Capitalei la 14 februarie. Era vorba despre un instructor de înot de la CS Dinamo, care ulterior a fost demis.

Acum, la doar câteva luni distanță, un alt caz face valuri serioase. a publicat un material video în care prezintă cazul lui Nicu G, așa cum este el denumit de către autor, fața fiindu-i blurată.

Chiar dacă s-a încercat cumva protejarea identității, FANATIK a aflat că în imagini este vorba despre Nicu Grameni, crainic la meciurile lui Dinamo din Superliga și fost organizator de competiții la CS Dinamo, echipa Ministerului Afacerilor Interne.

De ce e acuzat Nicu Grameni și cum a fost prins!

Justițiarul de Berceni și-a instalat pe telefon aplicația Grindr destinată întâlnirilor persoanelor din comunitatea LGBTQ+. A fost creat un cont fals setând toate preferințele comune unui copil iubitor de sport și nu după multă vreme a fost contactat de Nichos, așa cum este username-ul lui Nicu Grameni pe rețeaua respectivă.

După discuții lungi între copilul de aproape 16 ani și crainicul lui Dinamo, puștiul i-a mărturisit lui Nicu Grameni că joacă la FCSB și că e minor, persoana majoră din dialog a recurs la un gest surprinzător. Deși știa că este minor, Nicu Grameni i-a trimis poze indecente copilului, dar nu înainte de a-i transmite pe rețeaua Grindr că „ești fain”.

Situația nu s-a oprit aici. După expedierea imaginilor intime, Nicu Grameni și copilul cu care credea că vorbește la capătul celălalt al firului au stabilit o întâlnire. Zis și făcut. Doar că la întâlnire a apărut Justițiarul de Berceni, Alexandru Constandachi pe numele său real.

„Lui Vasi Geambazi i-am cântat la nuntă, sunt prieten cu el. E prima dată când nu am niciun stres legat de discreție. Nu mă întreba de ce că nu știu să-ți răspund. Probabil chimia. De regulă sunt foarte reținut (…) Nu ți-am spus. Sunt și crainic la Dinamo în Liga 1. Avem luni pe Arena Națională barajul”, au fost două dintre mesajele pe care Nicu Grameni i le-a dat puștiului de sub 16 ani, după ce acesta din urmă i-a spus că joacă la juniorii FCSB.

După mai multe schimburi de mesaje, Nicu Grameni și puștiul în vârstă de 15 ani și-au dat întâlnire în jurul Parcului Național. Apoi, la adresa stabilită au apărut Nicu Grameni și Alex Constandachi (Justițiarul de Berceni) și a urmat un dialog halucinant.

Alex Constandachi: Ați venit să vă întâlniți cu un copil de 15 ani.

Nicu Grameni: Da, discutăm despre fotbal.

A.C.: Super! V-ați întâlnit pe Grindr, nu?

N.G.: Am vorbit.

A.C.: Folosiți aplicația Grindr?

N.G.: Uneori.

A.C.: Nu, n-am nicio problemă dacă ați fi homosexual. Doamne ferește!

N.G.: Dar nu sunt.

A.C.: Nu sunteți?

N.G.: Nu. Sunt însurat, am doi copii.

A.C.: Ați vorbit cu un copil de 15 ani.

N.G.: Și care este problema?

A.C.: „Putem vorbi pe Whatsapp sau pe Insta, că tot vorbeam despre încredere și discreție. Sunt însurat și am doi copii și nu știe nimeni de mine”. Ce anume?

N.G.: Că folosesc asta.

A.C.: Și că trimiteți unui copil de 15 ani astea (n.r. îi arată pozele indecente trimise de el)

N.G.: Nu puteam să știu câți ani are el.

A.C.: Păi v-a spus.

N.G.: De la zis până la făcut. Putea fi la mișto. Uitați-vă pe Whatsapp că am vorbit cu el doar despre fotbal.

A.C.: Este adevărat că acum doi ani ați avut relație cu Robert de la Dinamo?

N.G.: Care Robert?

A.C.: A fost dat afară în urma scandalului cu bătaia.

N.G.: Nu știu despre cine spuneți. Care Robert?

A.C.: Acum doi ani ați fost acuzat că ați avut o relație cu un băiat de 14 ani, care era de la țară.

N.G.: Nu există așa ceva. Dovediți-mi!

A.C.: Eu vă întreb.

N.G.: Dacă era așa nu mă zburau de la Dinamo?

A.C.: Păi înțeleg că cei de la Dinamo știu.

N.G.: Nu, eu am plecat de la Dinamo vara trecută din cauza unui conflict cu conducere, în baza unor probleme care au apărut cu cazarea copiilor. Am intervenit să se cazeze copiii din provincie la Dinamo și ei n-au fost de acord.

A.C.: Am înțeles. Dumneavoastră sunteți crainic acum la Dinamo?

N.G.: Da.

A.C.: Și vi se pare ok că ați vorbit așa cu un copil de 15 ani? Recunoașteți că vă plăcea de băiat?

N.G.: Nu, noi am vorbit strict despre fotbal.

A.C.: Și pozele cu penisul?

N.G.: Alea erau pe Grindr. Când am ajuns pe Whatsapp deja aveam alte discuții.

…

N.G.: Haideți să vă spun o chestie. Am fost amenințat ani de zile la rând că o să mi se facă. Tot timpul am avut impresia că sunt agățat. De foarte multe ori am încercat să văd persoanele care încearcă să mă agațe. Mi-a spus băiatul că e la FCSB, i-am zis că-i cunosc pe toți de acolo. Uitați-vă pe discuțiile de pe WhatsApp, că acelea sunt elocvente.

A.C.: Știți că e infracțiune să trimiteți asemenea materiale pornografice unui minor.

N.G.: Nu aveam de unde să știu că e minor. Aplicația aia te obligă să ai 18 ani.

A.C.: Dar dacă el v-a zis că e minor.

N.G.: Putea să mă mintă. Culmea e că v-am urmărit foarte mult și vă apreciam. Probabil că am picat în plasă.

A.C.: V-a instigat cineva cu ceva?

N.G.: Faptul că l-ați pus pe el să vorbească cu mine e clar o făcătură.

A.C.: Da, am testat. Dvs trebuia să spuneți „a, ești minor, la revedere”.

N.G. Faptul că dvs îmi spuneți chestii din trecut care nu sunt adevărate îmi demonstrează că mă urmăreați. Pot să vă dau în judecată pentru că l-ați pus să vorbească cu mine și să iasă cu mine.

A.C.: Care e infracțiunea?

N.G.: De imagine. Nu sunt gay! Am familie, am copii. Nu știu dacă e ok să faceți asta. La Dinamo făceam doar actele copiilor, nimic mai mult.

„Să spunem că a fost o abordare greșită din partea mea. Nu trebuia să răspund la provocare. Nu trebuia să ies. Dar când am aflat că e fotbalist, chiar mi-a stârnit curiozitatea. Sunt extrem de pasionat. Cum să nu complimentez corpul de fotbalist. Când a murit Ekeng pe teren, l-am văzut de N ori și la antrenamente. Deși l-am văzut de N ori am zis ‘Doamne, ce atlet!’ Cum să nu apreciezi un corp de sportiv. Nu știu dacă am mai trimis poze cu penisul altor băieți. Băieți nu, la bărbați. Probabil că da. (…) Vreți să faceți un caz din asta. Eu zic să mai analizați. (…) O rugăminte. Informați-vă întâi pe mine. Măcar… nu mai zic. Măcar nu o să aibă cu cine să discute poate. Să plec de acasă. Sunt cerebral. Sunt dezamăgit în primul rând de mine. Nu aveam voie. Am o familie atât de frumoasă. Pun într-o postură proastă mulți oameni. Ok, am greșit! Copiii mei vor fi distruși. Anunțați-mă întâi pe mine să plec de acasă, că nu pot să mă uit în ochii copiilor” – Nicu Grameni

Reacțiile oficialilor de la Dinamo!

FANATIK l-a contactat pe Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, club cu care Nicu Grameni a colaborat până în ultima etapă din Superliga. Oficialul „câinilor” a anunțat clar că va stopa orice colaborare cu Grameni până ce situația nu va fi lămurită.

„Am auzit și noi ceva, dar nu avem cum să comentăm. Fiecare își face alegerile în viață. Noi am colaborat punctual cu el, pentru că în acea poziție era un profesionist apreciat și în același timp un dinamovist. Evident că în condițiile din prezent, până nu se lămurește situația, nu vom mai colabora cu el”, a declarat Andrei Nicolescu.

FANATIK a discutat scurt și cu un oficial important de la CS Dinamo, care însă a vrut să-și păstreze anonimatul: „Nu mai e la noi de 8 luni, ar fi incorect să spun ceva despre el. A fost dat afară din august-septembrie, când a fost incidentul acela cu copiii (n.r. când un copil de 14 ani l-a înjunghiat pe altul de 16 ani cu o foarfecă). El era delegatul echipei atunci și se ocupase cu cazarea. Pentru simplul fapt că a fost și el implicat la echipa de fotbal, au fost date afară vreo 4 persoane. A picat și el atunci. Nu mai are nicio treabă cu CS Dinamo. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre el. Dacă eram angajatorul lui, puteam să zic ceva, dar așa…”.

Contactat telefonic în două rânduri de către reporterii FANATIK, Nicu Grameni n-a răspuns apelurilor. Ulterior, i-am lăsat și un mesaj pe WhatsApp pentru a-i oferi un drept la replică în acest caz, însă ne-am ales doar cu un „seen”.