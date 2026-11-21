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Gaziantep a pierdut, duminică, 21 noiembrie, în etapa cu numărul 12 din SuperLiga Turciei, împotriva lui Genclerbirligi, 0-1. Totuși, meciul a fost umbrit de un moment șocant, care a zguduit echipa pentru care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Accidentare horror la Genclebirligi – Gaziantep

Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru și Mirel Rădoi. În minutul 9 al partidei, Genclerbirligi a lansat un contraatac, prin Ulcan Ulgun. Fotbalistul a preluat mingea în apropierea mijlocului terenului și a avansat aproximativ 25 de metri. Acesta i-a pasat lui Adama Traore, care fusese scăpat din marcaj de fundașii lui Gaziantep. Atacantul senegalez l-a driblat pe portarul Tobiasz și a tras spre colțul scurt, reușind să marcheze.

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Deși Gaziantep a încercat, în repetate rânduri, să restabilească egalitatea, apărarea gazdelor a fost impenetrabilă. În minutul 71 al meciului, Myenty Abena s-a ciocnit cu Arda Celik. Fotbalistul lui Gaziantep a rămas întins pe teren și a părut accidentat serios după contact. Mai mult, a solicitat intervenția echipei medicale pentru a părăsi terenul.

Volkan Demirel, antrenorul oaspeților, a fost nevoit să caute soluții după ce Abena nu a mai putut continua partida. În locul său, a fost trimis în teren fundașul Kerim Calhanoglu. Deși tehnicianul a mai făcut încă două schimbări după accidentarea lui Abena, Gaziantep nu a putut reveni pe tabelă și a cedat toate cele trei puncte.

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După fluierul de final al partidei, Gaziantep i-a transmis urări de însănătoșire lui Myenty Abena, dar actualizările despre starea sa de sănătate nu au fost încă anunțate de către club: ”Îi transmitem cele mai bune urări lui Myenty Abena și sperăm la însănătoșirea sa rapidă”, conform publicației turce .

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VİDEO – Futbolcu Myenty Abena maçta ağır yaralandı

Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçının 71. dakikasında Gaziantep FK forması giyen Myenty Abena, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbe ile yerde kaldı

Ambulansa taşınan Surinamlı futbolcu, detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce)

Gaziantep se află în zona retrogradării

Fosta echipă a lui Marius Șumudică și Mirel Rădoi pare să aibă un sezon catastrofal, iar grijile legate de retrogradare se accentuează. Pe lângă ocupă poziția 16 din 18 în SuperLiga Turciei, loc retrogradabil, cu numai opt puncte acumulate. Prima echipă aflată deasupra ”liniei roșiii” este Konyaspor, cu același număr de puncte, dar un meci mai puțin.

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Pentru trupa lui Volkan Demirel urmează duelul împotriva nou-promovatei Amedspor (28 noiembrie). Ulterior, Gaziantep va avea o lună de foc. Primul meci va fi pe 1 decembrie, în Cupa Turciei, contra divizionarei secunde, Aliaga. În campionat, fosta echipă a lui Șumudică și Rădoi va întâlni pe Konyaspor (5 decembrie), Beșiktaș (14 decembrie) și Samsunspor (20 decembrie).