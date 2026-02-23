Sport

Șoc la Inter: Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone: „Are precontract!”

Vestea momentului în fotbalul italian. Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit pe banca lui Inter cu Diego Simeone. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația antrenorului român.
Iulian Stoica
23.02.2026 | 11:00
Cristi Chivu ar urma să fie înlocuit cu Diego Simeone. Foto: Colaj Fanatik
Inter a avut parte de o etapă de vis în Seria A. Nerazzurri au câștigat în deplasare cu Lecce, scor 0-2, și au profitat de faptul că atât AC Milan, cât și Napoli au pierdut. În urma acestor rezultate, echipa pregătită de Cristi Chivu s-a distanțat la 10 puncte în fruntea ierarhiei. Deși formația din Milano se îndreaptă cu pași repezi spre scudetto, postul antrenorului român ar fi în pericol.

Postul lui Cristi Chivu, în pericol?

Inter pare de neoprit în lupta pentru un nou scudetto. Cu 12 etape rămase de disputat, formația din Milano are un avans de 10 puncte față de AC Milan și de 14 față de Napoli, iar șansele ca rivalele să recupereze diferența par minime.

Totuși, situația din UEFA Champions League nu este la fel de favorabilă. Inter a pierdut prima manșă a play-off-ului cu Bodø/Glimt, scor 1-3. Returul este programat marți, 24 februarie, de la ora 22:00, iar elevii lui Cristi Chivu sunt obligați să recupereze două goluri.

Deși antrenorul român are titlul din Italia la îndemână, situația sa nu ar fi complet sigură, în contextul rezultatelor dezamăgitoare din Champions League. Presa din Spania a anunțat deja cine ar putea să-i ia locul lui Cristi Chivu pe banca tehnică.

Diego Simeone, înlocuitorul lui Cristi Chivu? Anunțul vine din Spania

Presa din Spania știe deja cine ar urma să îi ia locul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter. În cadrul emisiunii „El Chiringuito”, jurnalistul Jose Manuel Estrada a susținut că urmează schimbări la formația din Milano.

Concret, jurnalistul spaniol a transmis că Diego Simeone (55 de ani), actual antrenor la Atletico Madrid, ar fi cel care îi va lua locul tehnicianului român încă din vara acestui an.

„«El Cholo» (n.r. – Diego Simeone) are un acord, precontract cu Inter pentru sezonul viitor!”, a transmis jurnalistul Jose Manuel Estrada, la emisiunea „El Chiringuito”.

Contractul lui Diego Simeone cu Atletico Madrid expiră la finalul sezonului viitor. Tot atunci ajunge la final și înțelegerea pe care o are Cristi Chivu cu Inter. Interesant este că „El Cholo” a jucat preț de două sezoane la formația din Milano, între 1997-1999, și a câștigat Cupa UEFA la finalul stagiunii din 1997/1998.

