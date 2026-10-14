Șoc la Istanbul: Galatasaray nu mai vinde tricouri cu numele lui Gică Hagi!

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FANATIK a vizitat magazinul oficial al lui Galatasaray înainte de partida din Champions League contra Barcelonei. Fanii echipei din Super Lig nu pot achiziționa tricouri cu numele lui Gică Hagi (61 de ani), văzut de mulți drept cel mai mare jucător din istoria clubului, chiar dacă în magazin se poate găsi o serie de echipamente retro din era în care fostul mare „decar” evolua în Turcia. „Regele” a petrecut 5 sezoane fabuloase la Istanbul, din 1996 până în 2001, perioadă în care echipa a cucerit 10 trofee, cele mai importante fiind Cupa UEFA și Supercupa Europei.

Șoc la Istanbul: Galatasaray nu vinde tricouri cu numele lui Gică Hagi

Gică Hagi rămâne un nume uriaș la Istanbul, unde a scris istorie în tricoul lui Galatasaray. „Regele” se numără printre cei mai importanți jucători din istoria clubului, alături de nume precum Bülent Korkmaz sau Hakan Șükür. În acest context, este surprinzător că fanii clubului din Istanbul nu pot achiziționa de la magazinul oficial aflat la arena Rams Park tricouri cu numele fostului „decar”.

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Clubul din Super Lig a pus la dispoziția fanilor seria „Iconic”, din care fac parte trei dintre echipamentele folosite în sezoanele 1998-1999 și 1999-2000, însă acestea nu au nume și numere pe spate. Un astfel de tricou costă aproximativ 325 de lei, iar cei care doresc să îl personalizeze cu numele și numărul unui fotbalist, precum „10”-le purtat de Gică Hagi, vor fi nevoiți să achite peste 400 de lei.

Gică Hagi, legendă la Galatasaray

a semnat cu în vara lui 1996, fiind achiziționat cu 3.750.000 de euro de la Barcelona, iar transferul s-a dovedit a fi o lovitură uriașă pentru gruparea din Turcia, atât pe teren, cât și din punct de vedere al imaginii. În primele patru sezoane la Istanbul, cu legendarul Fatih Terim pe bancă, Galatasaray a cucerit patru titluri, două Cupe și două Supercupe, iar totul a culminat cu triumful din stagiunea 1999-2000 a Cupei UEFA (actuala Europa League).

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Deși a avut un parcurs infernal, întâlnind Bologna, Borussia Dortmund, Mallorca și Leeds United, Galatasaray a reușit să ajungă în finală, unde a învins-o pe Arsenal după executarea loviturilor de departajare. Trei luni mai târziu, cu Mircea Lucescu pe bancă, turcii câștigau și Supecupa Europei după un succes cu 2-1 contra lui Real Madrid. În cei 5 ani petrecuți la Galatasaray, Gică Hagi a marcat 72 de goluri în 192 de jocuri, iar după retragere a revenit la Istanbul și ca antrenor, având două mandate pe banca echipei, 2004-2005 și 2010-2011.

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