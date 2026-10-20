Șoc la PSG – Barcelona! Dembele, OUT după doar 19 minute!

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a început cum nu se putea mai prost pentru campioana Europei en-titre. „Balonul de Aur” Ousmane Dembele a cerut schimbare după doar 19 minute de joc, din cauza unor probleme musculare.

Ousmane Dembele a ieșit accidentat de pe teren în minutul 19 al meciului PSG – Barcelona din Champions League

Francezul s-a prăbușit la un moment dat pe gazon, acuzând dureri, în timp ce purta o acțiune ofensivă, fără să fie atins măcar de vreun adversar. După ce a stat puțin pe suprafața de joc, a făcut semn că nu mai poate continua și astfel a fost înlocuit de Luis Enrique, în regim de urgență bineînțeles, cu Ferran Torres.

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Se poate crede că această problemă musculară a lui Dembele s-a produs tocmai din cauza faptului că la ultimele meciuri de campionat ale celor de la PSG starul francez a fost mai degrabă menajat de antrenorul Luis Enrique, în principiu exact pentru această partidă fără îndoială extrem de importantă contra lui FC Barcelona.

Și Dani Olmo s-a accidentat în acest meci și a fost înlocuit în minutul 26 cu Fermin Lopez

Astfel, este posibil ca el să nu fi avut chiar cel mai bun tonus muscular înainte de acest meci și astfel, pe acest fond, să se fi produs această problemă, în contextul unui efort intens depus într-un timp destul de scurt. După doar câteva minute, mai exact în minutul 26, și Dani Olmo de la FC Barcelona a fost nevoit să iasă de pe teren din motive medicale. El părea destul de comoționat, cel mai probabil ca urmare a unei ciocniri de un adversar, și a fost înlocuit de Hansi Flick cu Fermin Lopez.

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Revenind la , în ceea ce îl privește pe „Balonul de Aur” en-titre, această lovitură este cu atât mai dură pentru el cu cât ea s-a produs tocmai în meciul cu Barcelona, fosta sa echipă, la care nu a avut chiar cele mai bune evoluții și care a renunțat destul de ușor la el. Astfel, în acest context, cu siguranță că internaționalul francez și-ar fi dorit să le arate o dată în plus catalanilor că s-au înșelat în privința lui.