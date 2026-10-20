Sport

Șoc la PSG – Barcelona! Dembele, OUT după doar 19 minute!

Gabriel-Alexandru Ioniță
20.10.2026 | 22:27
Soc la PSG Barcelona Dembele OUT dupa doar 19 minute
breaking news
Șoc la PSG - Barcelona! Dembele, OUT după doar 19 minute! Foto: Profimedia
Lovitură de proporții pentru PSG la șocul cu FC Barcelona din Champions League! Ousmane Dembele a cerut schimbare după doar 19 minute!
ADVERTISEMENT

Meciul PSG – FC Barcelona de marți seară din etapa cu numărul 3 a fazei principale din UEFA Champions League a început cum nu se putea mai prost pentru campioana Europei en-titre. „Balonul de Aur” Ousmane Dembele a cerut schimbare după doar 19 minute de joc, din cauza unor probleme musculare.

Ousmane Dembele a ieșit accidentat de pe teren în minutul 19 al meciului PSG – Barcelona din Champions League

Francezul s-a prăbușit la un moment dat pe gazon, acuzând dureri, în timp ce purta o acțiune ofensivă, fără să fie atins măcar de vreun adversar. După ce a stat puțin pe suprafața de joc, a făcut semn că nu mai poate continua și astfel a fost înlocuit de Luis Enrique, în regim de urgență bineînțeles, cu Ferran Torres.

ADVERTISEMENT

Se poate crede că această problemă musculară a lui Dembele s-a produs tocmai din cauza faptului că la ultimele meciuri de campionat ale celor de la PSG starul francez a fost mai degrabă menajat de antrenorul Luis Enrique, în principiu exact pentru această partidă fără îndoială extrem de importantă contra lui FC Barcelona.

Și Dani Olmo s-a accidentat în acest meci și a fost înlocuit în minutul 26 cu Fermin Lopez

Astfel, este posibil ca el să nu fi avut chiar cel mai bun tonus muscular înainte de acest meci și astfel, pe acest fond, să se fi produs această problemă, în contextul unui efort intens depus într-un timp destul de scurt. După doar câteva minute, mai exact în minutul 26, și Dani Olmo de la FC Barcelona a fost nevoit să iasă de pe teren din motive medicale. El părea destul de comoționat, cel mai probabil ca urmare a unei ciocniri de un adversar, și a fost înlocuit de Hansi Flick cu Fermin Lopez.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

Revenind la Ousmane Dembele, în ceea ce îl privește pe „Balonul de Aur” en-titre, această lovitură este cu atât mai dură pentru el cu cât ea s-a produs tocmai în meciul cu Barcelona, fosta sa echipă, la care nu a avut chiar cele mai bune evoluții și care a renunțat destul de ușor la el. Astfel, în acest context, cu siguranță că internaționalul francez și-ar fi dorit să le arate o dată în plus catalanilor că s-au înșelat în privința lui.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu,...
Digisport.ro
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
„Jucătorii Barcelonei sunt noii arbitri”. Acuzații șocante înaintea meciului cu PSG
Fanatik
„Jucătorii Barcelonei sunt noii arbitri”. Acuzații șocante înaintea meciului cu PSG
„Copilul” lui Mircea Lucescu, noul selecționer al Turciei! „O sursă de mândrie și...
Fanatik
„Copilul” lui Mircea Lucescu, noul selecționer al Turciei! „O sursă de mândrie și bucurie”
Povestea româncei care a jucat tenis de picior cu starul lui PSG, Kvisha...
Fanatik
Povestea româncei care a jucat tenis de picior cu starul lui PSG, Kvisha Kvaratskhelia: „La antrenament, m-au întrebat dacă am ceva de făcut după şedinţa foto”. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!