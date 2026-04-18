Șoc la Rapid! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă din vară

Este scandal în toată regula la Rapid! Alex Dobre a criticat tactica lui Costel Gâlcă după meciul cu FC Argeş, iar antrenorul nu a rămas dator şi l-a dat ca exemplu negativ în faţa echipei pe „fostul căpitan”, aşa cum FANATIK . Antrenorul a confirmat dezvăluirile noastre şi a declarat la conferinţa de presă că i-a luat banderola lui Dobre.

Alex Dobre şi-a anunţat impresarul că vrea să plece de la Rapid!

Din informaţiile noastre, conflictul este departe de a fi aplanat, iar Alex Dobre a luat o decizie dură: şi-a anunţat impresarul că vrea să plece de la Rapid în vară şi l-a pus să îi caute echipă. Totul pe fond nervos, după ce Alex Dobre a fost dat exemplu negativ în faţa echipei de Costel Gâlcă, deşi şi-a cerut scuze în faţa grupului după ieşirea din meciul cu FC Argeş, spunând că a fost o răbufnire la cald, după jocul modest prestat cu FC Argeş.

Fotbalistul s-a simţit umilit de către propriul antrenor şi de faptul că a fost certat de faţă cu toţi coechipierii plus că i s-a luat şi banderola de căpitan. Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, situaţia este explozivă între Dobre şi Gâlcă şi rămâne de văzut dacă cel mai bun jucător din acest sezon la Rapid va fi sau nu titularizat cu Universitatea Craiova.

Costel Gâlcă a pus tunurile pe Alex Dobre: „Era căpitanul echipei. Nu va mai fi”

după declaraţiile de la finalul meciului cu FC Argeş şi la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova. Antrenorul giuleştenilor a declarat că Dobre nu mai este căpitanul echipei şi a spus că s-a înşelat în momentul în care a avut încredere în atacantul Rapidului:

„Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine. El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”, a spus Gâlcă la conferinţă.

Alex Dobre l-a criticat pe Costel Gâlcă după Rapid – FC Argeş 0-0: „Tactica nu mă pune în valoare 100%”

De unde a plecat totul? Alex Dobre a fost înlocuit în minutul 60 al meciului Rapid – FC Argeş, încheiat 0-0. La finalul meciului, căpitanul Rapidului a răbufnit la flash interviu şi a declarat că tactica antrenorului nu îl pune în valoare.

”Nu neapărat că-s criticul meu, încerc să mă pregătesc în fiecare săptămână. Probabil, tactica nu mă pune în valoare 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac. Probabil de asta și performanța mea este mai slabă. Eu trebuie să respect ce tactică are antrenorul și să-mi ajut echipa până la capăt”, a fost declaraţia lui Alex Dobre care a aprins spiritele la Rapid.

În 37 de meciuri disputate în acest sezon, Alex Dobre a marcat 17 goluri şi a dat o pasă decisivă. Atacantul Rapidului a avut cel mai mare aport ofensiv în actuala stagiune la echipă, dar în primele patru etape de play-off nu a reuşit să marcheze. Rapid vine după o serie de trei meciuri fără victorie şi îşi joacă ultima şansă la titlu pe terenul Universităţii Craiova, duminică, de la ora 21:00.