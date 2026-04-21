Șoc la Rapid! Clubul i-a anunțat plecarea antrenorului

Rapid a anunțat că Laurent Bezeau (57 de ani) nu mai este antrenorul echipei de handbal feminin, despărțirea fiind oficializată cu puțin timp înainte de finalul sezonului. Gruparea giuleșteană a dezvăluit cine îl va înlocui pe acesta pentru ultimele partide ale sezonului și a anunțat care este planul pentru viitor.

Numit în mai 2025 pe banca Rapidului, Laurent Bezeau a rezistat mai puțin de un an la cârma formației, anunțul oficial privind despărțirea fiind făcut marți de gruparea din capitală. „Clubul Rapid anunță încheierea mandatului antrenorului Laurent Bezeau, încetarea contractului fiind semnată prin acordul ambelor părți.

Pe această cale, îi transmitem mulțumiri pentru colaborare și îi urăm succes în viitor. Responsabilitățile de antrenor principal vor fi exercitate de Adrian Petrea până la finalul acestui sezon. În perioada următoare, clubul se va concentra pe evaluarea opțiunilor disponibile pentru structura tehnică a echipei, în vederea pregătirii strategiei pentru sezonul viitor”, au anunțat cei de la Rapid pe . .

Sezon dezamăgitor pentru Rapid

Rapid traversează o stagiune dezamăgitoare, aflându-se momentan pe locul 8 în Liga Florilor, cu doar 18 puncte obținute în 19 etape. , după 26-35 în deplasare și 32-26 la București. Singurul obiectiv pentru care se mai luptă echipa în acest sezon este Cupa României.

Miercuri, 22 aprilie, Rapid o va întâlni pe SCM Craiova în sferturile de finală, iar în cazul unui succes, va întâlni în semifinale învingătoarea din partida Gloria Bistrița – Corona Brașov. În campionat, gruparea giuleșteană va mai disputa 3 meciuri până la finalul sezonului, cu Corona Brașov (acasă), CSM Târgu Jiu (în deplasare) și Minaur Baia Mare (acasă).

Laurent Bezeau, comparație între handbalul francez și cel din România

, în care a realizat o comparație între handbalul feminin din România și cel din țara sa natală, Franța. „Cred că, în primul rând, în Franţa avem mai mulţi jucători. Federaţia Franceză are 6000 de handbalişti legitimaţi. Este mult mai mult decât în România. Avem o organizare foarte bună în a forma jucătorii încă din şcoală.

Apoi trec la următorul nivel, la Centrele de Formare, legitimări la nivel de club şi pasul la echipe mari: Brest, Metz sau alte echipe, precum Dijon. Aşa că, cred că diferenţa este asta. În Franţa, formăm mai mulţi jucători decât în România. Când eşti selecţioner, câţi jucători ai la dispoziţie pentru echipa naţională? Avem mulţi jucători cu calităţi.

Dar, sincer, în România sunt mulţi jucători buni. Dar, aveţi încredere în voi şi în muncă. Când ai talent, rezultatele nu pot fi obţinute fără muncă. Nu e de ajuns. Putem spune că munca este mult mai importantă ca talentul. Pentru că munca învinge oricând talentul. Cred că aveţi mulţi jucători talentaţi şi trebuie să muncească mai mult”, afirma francezul.