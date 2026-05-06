Șoc la Real Madrid! Antonio Rudiger și-a plesnit colegul peste față chiar în vestiar. Cine a fost „victima” stoperului

Tensiunile de la Real Madrid continuă, iar formația madrilenă caută soluții pentru a regla lucrurile începând cu sezonul următor. Cel mai probabil, „los blancos” se vor despărți de foarte mulți jucători, dar și de antrenorul Alvaro Arbeloa. În urmă cu o săptămână spaniolii au scris că Rudiger (33 de ani) ar fi intrat în conflict cu un coleg, pe care l-a plesnit peste față. Inițial nu s-a scris despre cine este vorba, însă jurnalistul iberic Miguel „Látigo” Serrano informează că ar fi vorba despre Alvaro Carreras.

Antonio Rudiger l-a pălmuit pe Alvaro Carreras chiar în vestiarul lui Real Madrid

Situația tensionată de la Real Madrid scapă de sub control. Suporterii fluieră jucătorii în meciurile de acasă, Florentino Perez este complet nemulțumit de performanțele echipei din ultimii doi ani, iar jucătorii intră în conflicte cu antrenorul. Mai nou, au apărut neînțelegeri chiar și între fotbaliști.

Presa iberică a dezvăluit că ar mai fi avut loc un conflict între Antonio Rudiger și un coleg de echipă. În urma unei discuții aprinse, neamțul și-a ieșit din fire și l-a pocnit peste față pe respectivul fotbalist. Deși nu s-a vrut să se facă publică identitatea sa, Miguel „Látigo” Serrano a declarat pentru că Alvaro Carreras ar fi fost „victima” stoperului lui Real Madrid. Lui Rudiger i-a părut rău de gestul său, iar mai apoi l-a invitat pe fundașul spaniol la cină, împreună cu familia sa.

Fanii lui Real Madrid nu-l mai vor pe Kylian Mbappe. Petiție online pentru plecarea francezului

În ciuda faptului că este golgheterul echipei în ultimele două sezoane, În urma unei petiții online, prin care suporterii pot să semneze dacă vor ca francezul să plece de la echipă, s-au adunat nu mai puțin de 1.500.000 de voturi, adică aproximativ jumătate din populația Madridului.

Această frustrare a fanilor a izbucnit deoarece se crede că atacantul francez ar avea o influență negativă în interiorul vestiarului echipei, iar părerea sa ar fi decisivă, inclusiv în ceea ce privește înlocuirea antrenorului. Mai mult decât atât, Vinicius nu a mai putut străluci la fel ca înainte alături de Kylian Mbappe, care are o calitate mai bună de marcator decât a brazilianului. În majoritatea meciurilor în care Mbappe a fost indisponibil, „Vini” a arătat din nou forma din anul în care a fost la un pas de câștigarea „Balonului de Aur”.