Șoc la Survivor! Razboinicul care a renunțat la concurs și merge acasă! “Nu pot să mă numesc un bun supraviețuitor”

Cu puțin timp înainte de a intra pe al treilea traseu din Republica Dominicană, un războinic a surprins pe toată lumea cu decizia sa.

După ce a dovedit că poate lupta împotriva echipei roșii, o seară petrecută în singurătate, retras față de colegii lui, Liviu Mihalca și-a anunțat retragerea din competiția de la Pro TV.

”Consider că noi ne-am format ca un pumn și dacă un deget se rupe el trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului. Consider că nu pot să mă numesc un bun supraviețuitor, cum ar fi Faimoșii, ei au supraviețuit mai mult decât noi. Mi-e frică să mai intru pe traseu din anumite motive, nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și în locul meu poate merită cineva mai mult decât mine să intre.

ADVERTISEMENT

Primele zile au fost ok, dar consider că nu pot să duc această competiție până la sfârșit, nu pot să o câștig și nu are rost să mă amăgesc pe mine și pe colegii mei. Survivor nu este pentru toată lumea, este mai greu decât se vede la televizor. Eu dansez, am voință pe traseu, dar nu mi-aș dori să nu mai pot să dansez apoi”, a spus Liviu Mihalca la ”Survivor România 2022”.

Știre în curs de actualizare