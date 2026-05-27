Șoc la Universitatea Craiova după câștigarea titlului! Un jucător esențial ia în calcul plecarea: „Interes a existat și există”

Universitatea Craiova ar putea rămâne fără unul dintre jucătorii care au pus serios umărul la câștigarea titlului în Superliga României. Mijlocașul georgian Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a declarat că nu este sigur dacă va rămâne sau nu în Bănie și a precizat că au existat deja discuții cu alte cluburi.

Anzor Mekvabishvili poate pleca de la Universitatea Craiova! Declarația care îi sperie pe olteni

în acest sezon de Superliga. Mijlocașul georgian a fost un punct fix la mijlocul terenului în echipa lui Felipe Coelho. Acesta a contribuit mult în defensivă, însă a reușit să înscrie și câteva goluri, dar și să ofere pase decisive.

Universitatea Craiova va juca în vară în preliminariile UEFA Champions League, însă ar putea rămâne fără Anzor. Conform AEK Atena și Getafe sunt cele două echipe care au pus ochii pe mijlocașul georgian. Rămâne de văzut dacă Mihai Rotaru îl va convinge pe mijlocaș să își prelungească înțelegerea.

Mihai Rotaru poate pierde un titular de bază! Ce a spus Anzor Mekvabishvili despre viitorul său

Anzor a vorbit cu presa din țara natală despre viitorul său. Mijlocașul central a precizat că nu s-a hotărât dacă va rămâne la Universitatea Craiova sau își va continua cariera într-un alt campionat. Acesta a menționat că au existat discuții cu alte cluburi.

„Interes a existat și există. Dar în acest moment nu este nimic oficial și nu pot spune mai multe. Nici măcar nu știu dacă voi rămâne la Craiova. Aveam neapărat nevoie de o schimbare de mediu. Orice fotbalist are nevoie de schimbări și să ajungă într-un loc unde să se regăsească. La Craiova am găsit un mediu bun și o echipă bună.

Cred că liga română este una dintre cele mai bune pentru a face pasul spre un nivel superior. La meciuri vine multă lume, jocurile sunt foarte dinamice și evoluează fotbaliști de nivel ridicat. Asta m-a ajutat să fac un pas înainte”, a precizat Anzor, conform presei din Georgia.